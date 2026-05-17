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Varna. Una adulta y su cría han matado a un hombre de 35 años en Vitosha, una zona montañosa muy frecuentada por turistas cerca de Sofía, la capital de , informó este domingo la emisora privada bTV.

Según testigos presentes citados por ese medio, el ataque se produjo ayer sábado y el hombre trató de defenderse con un .

Los equipos de emergencia que acudieron a la zona encontraron el cuerpo desfigurado del hombre, con una gran herida en la parte inferior de la pierna.

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Según la Policía, la osa iba acompañada por una cría y el ataque se produjo en las inmediaciones de un refugio de montaña.

En Bulgaria, donde se estima que viven un máximo de 500 osos, son muy poco frecuentes los de este tipo de animales.

La presencia de osos en Vitosha es especialmente extraña, ya que estos animales suelen vivir en otras zonas montañosas del país.

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ss

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