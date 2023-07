Nueva York. Joey Chestnut devoró 62 hot dogs en 10 minutos y ganó así el famoso concurso de Nathan's por decimosexta vez, todo un récord. Por su parte, la campeona defensora Miki Sudo se comió 39 hot dogs y medio, para conquistar su noveno título.

Los concursos de comer hot dogs y hamburguesas son tradición en Estados Unidos durante el 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia, y el de Nathan’s, en Coney Island, Nueva York, es de los más famosos.

Sudo superó la marca de 33 hot dogs y medio de Mayoi Ebihara en cuestión de 10 minutos en una competencia que parecía estar mucho más cerrada hasta que se anunció el conteo final. El contador no oficial en tiempo real mostró a las dos mujeres empatadas durante gran parte de la competición. Un recuento final de platos decantó la balanza.

Sudo, de 37 años, estaba decepcionada por su victoria, debido a que se quedó a nueve hot dogs de su récord histórico. Dijo que la competencia de Ebihara, de 27 años, la desconcertó.

“Los dos primeros minutos me quedé mirándola, cosa que nunca quiero hacer. Nunca quiero distraerme con las otras competidoras”, declaró Sudo, de Port Richey, Florida, tras la competición. “Al mirarla, se me torcieron las manos. Me atasqué con un gran eructo al principio, pero pude corregirlo”.

El mal clima atrasó la competición masculina, pero cuando finalmente llegó, Chestnut revalidó por qué no hay quién le gane comiendo hot dogs. Aun así, no logró romper su récord de 2021, cuando se comió 76 hot dogs.

"Sé que después de esto no me voy a sentir muy bien", dijo a la cadena CNN poco antes del concurso. "Tardaré unos cuatro días en sentirme realmente normal, y las primeras 12 horas después del concurso me sentiré como una basura. Lo sé y estoy dispuesto a pasar por eso porque es un concurso increíble, es el Cuatro de Julio, y voy a hacer lo que haga falta para conseguir el número 16".

El concurso anual celebrado en el paseo marítimo de Coney Island, en Nueva York, atrajo a competidores de Inglaterra, Canadá, Corea del Sur, Japón, Brasil y Australia, según ESPN.

vare