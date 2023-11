Los 13 rehenes liberados por Hamas el viernes se encuentran actualmente bajo custodia de la Cruz Roja, indicaron medios internacionales citando a la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

The Times of Israel reportó que cruzaron a Egipto.

Antes indicó que se encontraban en ambulancias en camino desde Khan Younis, en el sur de Gaza, hasta el cruce de Rafah hacia Israel.

Israel confirmó que el grupo islamista entregó a los rehenes israelíes a la Cruz Roja y que eran trasladados hacia Egipto, informó la radio oficial del Ejército israelí citando a fuentes gubernamentales.

El Canal 12 había informado que 12 de los 13 rehenes que serán liberados hoy son del Kibbutz Nir Oz, del que 75 personas fueron secuestradas el 7 de octubre, 13 de ellas niños.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, se espera que helicópteros israelíes que transportan rehenes liberados por Hamas aterricen más tarde el viernes en la Base Aérea de Hatzeri.

Hatzerim está a unos 50 kilómetros al este de Gaza, cerca de la ciudad israelí de Beersheva.

Los 13 primeros rehenes israelíes salen hoy en canje por 39 presos palestinos.

El intercambio, en ambos casos, se reduce a mujeres y niños. En el caso de los presos palestinos, hoy saldrán 24 mujeres y 15 adolescentes varones.

En total serán liberados 50 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de 150 palestinos - en ambos casos todos mujeres y niños- durante los cuatro días que dure la tregua, que se podrá prolongar hasta diez días si Hamás está dispuesto a entregar a más cautivos, según Israel.

Por su parte, el Ejército israelí informó de que ya está todo listo para traer de vuelta a los secuestrados, que regresarán a Israel en cuatro helicópteros militares que ya están listos para esperarlos.

Liberan a 12 ciudadanos tailandeses en Gaza

El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, estarán en el centro de mando de la Dirección de Operaciones de las FDI en el cuartel general militar en Tel Aviv durante el acuerdo de rehenes, reportó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Antes, Alexander De Croo, primer ministro belga, y Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, dieron una conferencia de prensa. Sánchez esperó que el alto el fuego temporal en Gaza que ha comenzado este viernes sea el "preludio a una solución permanente para allanar el terreno" y poder solucionar el conflicto entre Israel y Palestina "de forma permanente".

Mientras, el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, dijo que recibió confirmación de la liberación de 12 ciudadanos tailandeses en Gaza.

La guerra estalló cuando varios miles de militantes de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, matando al menos a mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomando decenas de rehenes, incluidos bebés, mujeres y adultos mayores, además de soldados.

La ofensiva israelí ha matado a más de 13 mil 300 palestinos, según el Ministerio de Salud en la Gaza gobernada por Hamas, que reanudó su recuento detallado de víctimas en Gaza después de haberlo detenido durante semanas debido al colapso del sistema de salud en el norte.

El ministerio dice que unas 6 mil personas han sido reportadas como desaparecidas y se teme que estén enterradas bajo los escombros.

El ministerio no diferencia entre civiles y militantes en sus cifras de muertos. Las mujeres y los menores representan constantemente alrededor de dos tercios de los muertos, aunque la nueva cifra no fue desglosada. La cifra no incluye cifras actualizadas de hospitales del norte.

Israel dice que ha matado a miles de combatientes de Hamas, sin presentar pruebas para su recuento.

