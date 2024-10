Gustavo Petro, presidente de Colombia, plantea elección de jueces por voto popular; hace alusión a la reforma mexicana

Durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a los asistentes al mencionar la elección de jueces por voto popular como lo propuso México.

El jefe de Estado también señaló la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial "pasa por días traumáticos". Las palabras llegan el mismo día en el que la Corte Constitucional tumbó la facultad de contratación directa otorgada al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) para la construcción de vías regionales.

"No puedo ocultar que los días que estamos viviendo han sido bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones Justicia-Presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza", manifestó.

Respecto a la idea de elegir a los jueces por voto popular, como lo planteó el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en México, aseguró: "México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”.

Reacciones ante propuesta de Petro para elección popular de jueces en Colombia

Esta idea ha generado algunas reacciones como la del exfiscal Francisco Barbosa quien aseguró en su cuenta de X: "Hoy el presidente @petrogustavo habló por primera vez de elección popular de jueces como en México. Mucho cuidado con eso. Tenemos que estar alerta. Colombia no ha caído y ha sostenido sus institucionalidad por la rama judicial en estos 2 años. Estemos atentos porque en cualquier momento nos pueden salir con una sorpresa".

El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, le dijo a El Tiempo que no era partidario de esta propuesta y que eso equivale a politizar la administración de justicia: "Ya se ha politizado bastante con la función de postular candidatos, como lo vimos en el caso de la elección del Procurador. Si ahora añadimos elección popular de jueces y magistrados, a nombre de los partidos, acabamos con la independencia e imparcialidad, que son características inherentes a la justicia.

También manifestó: "Además, pueden llegar a los cargos personas impreparadas, inexpertas o no conocedoras del Derecho. O políticos. Nada de eso es recomendable para una sana y autónoma administración de justicia. El ejemplo de ello es cercano y actual: el enorme debate que se ha armado en México por esa misma propuesta".

Por su parte, el director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, le dijo a EL TIEMPO: "Esa idea implica, en términos muy francos, cortarle la cabeza a la justicia para ponerla en el banquete de los politiqueros. La justicia como poder público requiere ser autónoma, independiente y técnica. Los elementos y los factores que privilegian esa posibilidad son la carrera judicial y la posibilidad de seleccionar a los mejores en torno a su trayectoria para asumir la función judicial e ir ascendiendo".

Y agregó: "Esta idea es sustitutiva de la Constitución, implica derrocar uno de los principales pilares de nuestra democracia, que es que la Rama Judicial permanezca sin influencia alguna y sin infiltración alguna de los otros poderes públicos. La justicia está para controlar a los otros poderes, y no para arrodillarse ante ellos".

El Tiempo también consultó con el abogado Germán Calderón España quien afirmó: "La elección popular de jueces, siempre y cuando parta de una rigurosa exigencia de requisitos para cada una de las jurisdicciones -civil, penal, laboral, administrativa, etc.- y en cada límite territorial, es una opción posible y viable para el país, en tanto supone beneficios por una más clara independencia y autonomía en la actividad judicial. La legitimidad judicial se adquiere, bajo esta modalidad de elección, directamente del pueblo soberano y será el pueblo quien reclame una óptima gestión judicial a través del control popular y social. Claro está, que ese control deberá también ser regulado para evitar trabas en el ejercicio del juez".

En un evento académico, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, expresó: "La preocupación que me surge como colombiano es que esa tesis de la obstrucción o del bloqueo institucional que se está generando, que se está discutiendo en nuestro país, o que se está planteando, es una tesis peligrosa. Mire lo que está sucediendo en México con la tesis de la obstrucción constitucional, apenas hubo las mayorías suficientes se planteó lo que se conoce como la elección popular de magistrados. Hay que tener mucho cuidado con esas lecturas. La Corte Constitucional debe tener mucho tino para tener equilibrio".

El representante del Centro Democrático Andrés Forero, también se pronunció a través de su cuenta de X: "Descontento con los fallos de las altas cortes e incomodo con los frenos y contrapesos de nuestra constitución, @petrogustavo abre la puerta a elección popular de jueces. ¿Este desatino hace parte del “acuerdo nacional” de @CristoBustos?".

Además, el abogado Hollman Ibáñez dijo: "El presidente Petro que dice ser medio abogado porque a pesar de no cursar derecho sí estudió en el Externado nos propone la elección popular de jueces y magistrados ¡Buena vaina!".





