Washington.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que las bases militares en Indiana y Nueva Jersey pueden albergar a inmigrantes detenidos sin afectar la preparación militar, un paso hacia la posible detención de miles de personas en bases en suelo estadounidense.

Hegseth notificó esta semana a los miembros del Congreso de ambos estados sobre la propuesta de encarcelar temporalmente a inmigrantes detenidos en Camp Atterbury, en Indiana, y en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey.

El presidente Donald Trump ha tomado medidas agresivas para detener y deportar a personas que estén en el país de manera ilegal, y ha capturado a un gran número de inmigrantes, incluidos muchos sin antecedentes penales, lo que ha obligado a las autoridades federales a encontrar lugares para albergarlos.

Hegseth dijo que la presencia de los detenidos no afectaría negativamente las operaciones ni el entrenamiento de las bases. Los funcionarios no han dicho cuándo podrían comenzar a llegar los detenidos a las instalaciones o si se están considerando otras bases militares.

Lee también Casa Blanca afirma que Trump puso fin a la crisis en la frontera con México; "terminó con la invasión migrante", dice

ICE detiene a migrantes en redada masiva en hipódromo de Luisianan, La., on Wednesday, June 18, 2025. (U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP)