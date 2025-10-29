Más Información

EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

La fiscalía de pidió este miércoles retirar la inmunidad del presidente, Bernardo Arévalo, para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18.

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de la -declarada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala-, de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.

El Ministerio Público, que ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto, señaló en un comunicado que hizo la solicitud a la Corte Suprema al considerar que Arévalo cometió el delito de "incumplimiento de deberes" por la evasión en causas no esclarecidas de los pandilleros de la prisión Fraijanes II.

