Muere otra persona a poco más de un mes de la explosión de una pipa en Iztapalapa; ya suman 32 víctimas mortales

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Banamex apuesta a ser referente en innovación y excelencia: Chico Pardo

Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablan sobre inversiones y el Plan México

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Pemex incrementa trabajos para contener fuga en oleoducto Poza Rica-Madero en Veracruz

Asesinan a subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

Washington.— Estados Unidos y ocho países latinoamericanos expresaron ayer su apoyo al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz tras su victoria, que considerarán “un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”. Además de Estados Unidos, un comunicado divulgado por el Departamento de Estado está firmado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

“Los países firmantes están dispuestos a apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión”, señala el texto.

El triunfo de la opción de centroderecha “refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, señalando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”, añadieron los firmantes.

Paz, un economista de 58 años, ganó el domingo el balotaje presidencial con 54.5% de los votos ante el exmandatario derechista Jorge Quiroga, según el cómputo oficial. Asumirá el 8 de noviembre.

Mientras, la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) confirmó el funcionamiento “eficaz” del sistema de resultados preliminares del organismo electoral de Bolivia en la segunda vuelta presidencial y afirmó tener “plena confianza” en esos datos, que mostraron el triunfo de Paz.

En la presentación de su informe preliminar, el jefe de la misión, el croata Davor Stier, destacó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “implementó con éxito” el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) “que permitió publicar los primeros datos antes de las 20:00 del día electoral”. Agencias

TEMAS RELACIONADOS

