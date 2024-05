El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, aseguró que Estados Unidos no ha alentado ataques ucranianos contra territorio ruso, en alusión a las amenazas del Kremlin en caso del uso de armamento occidental contra objetivos en Rusia.

"Nosotros no hemos alentado o facilitado ataques fuera de Ucrania. Pero (...) Ucrania tiene que tomar sus propias decisiones sobre la mejor forma de defenderse y de la manera más efectiva", dijo en rueda de prensa al término de su visita a Moldavia.

Blinken añadió: "Haremos todo lo posible para que tenga los equipos que necesita para ello".

Al mismo tiempo, aseguró que, aunque el ejército ruso se aprovechó en un primer momento del retraso del Congreso estadounidense a la hora de aprobar la ayuda militar para Kiev, ésta ya está llegando al frente.

En su opinión, dicho armamento ya está teniendo "efectos" a la hora de estabilizar el frente en la región noriental de Járkov, escenario de una exitosa ofensiva rusa desde hace varias semanas.

Blinken aseguró que el Kremlin ha fracasado a la hora de tomar la segunda ciudad de Ucrania, Járkov, y provocar el "éxodo masivo" de su población.

"Estamos trabajando duro para que Ucrania reciba más sistemas de defensa antiaérea y confío en que veremos avances en ese campo", dijo.

Putin amenaza con "graves consecuencias" a países de la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó esta semana a Europa con "graves consecuencias" en caso de que los países de la OTAN permitan a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso.

"Esta constante escalada puede tener graves consecuencias y si esas graves consecuencias se hacen notar en Europa, ¿cómo reaccionará Estados Unidos?", dijo y aludió a la paridad nuclear entre ambas superpotencias.

Agregó: "¿Acaso desean un conflicto global?".

En alusión a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Kiev atacar Rusia con armamento occidental, Putin aseguró que éste no puede no saber que las armas de alta precisión de largo alcance no pueden ser lanzadas sin el empleo de satélites espías occidentales.

"¿Quién hace esto? Lo hacen aquellos que producen y aquellos que supuestamente suministran a Ucrania esos sistemas ofensivos. Esto puede ocurrir y ocurre sin la participación de los soldados ucranianos", señaló.

El Reino Unido autorizó recientemente a Ucrania a golpear territorio enemigo con su armamento, pero, pese a la insistencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Estados Unidos, Alemania y la mayor parte de los aliados de Kiev se lo han prohibido.

