El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró en Panamá que su país no busca "la guerra" con China, pero advirtió que hay que disuadir al país de sus "amenazas" en el continente americano.

"No buscamos la guerra con China. Y la guerra con China ciertamente no es inevitable. No la buscamos de ninguna forma. Pero juntos, debemos prevenir la guerra disuadiendo con firmeza y energía las amenazas de China en este hemisferio", dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de seguridad regional en ciudad de Panamá.

Lee también China eleva al 84% sus aranceles a productos de EU; incluye a 6 empresas en su lista de entidades no confiables

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc