Miami.— El conflicto entre Israel y Hamas ha sido un punto focal en las relaciones internacionales desde finales de los 80. Estados Unidos ha sido firme en apoyar la defensa de Israel contra el grupo terrorista. Además, “hay grupos de presión a favor de Israel”, declaran expertos.

Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Israel y el grupo terrorista palestino Hamas no cesan, “y se ve poco probable que en las próximas semanas o meses aminoren; podrían incrementarse”, señala el experto en seguridad Jaime Ortiz. De acuerdo con sondeos, muchos estadounidenses continúan apoyando firmemente a Israel. “La mayoría de ellos [los encuestados] respondió que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas”, explica Ortiz.

En contraposición, hay un segmento creciente de la población, en particular entre los más jóvenes, que expresa su preocupación respecto a los derechos humanos de los palestinos y “considera que Israel, con todo y sus razones, lleva a cabo un excesivo uso de su fuerza militar, afectando a un número importante de población civil”, señala el especialista; “no necesariamente están contra Israel, sólo piden que EU no sobrepase un nivel determinado del apoyo militar y económico”.

En el Congreso estadounidense se discuten puntos sobre el apoyo a Israel, que abordan los recursos, el uso de las armas que proporciona Washington a Israel y la tecnología militar; todo relacionado con los derechos humanos y una búsqueda de solución al conflicto.

En el Congreso de EU la guerra Israel-Hamas levanta voces y enfurece ánimos. Congresistas demócratas han cuestionado puntos que la administración del presidente Joe Biden ha propuesto en apoyo a Israel por 106 mil millones de dólares. La cifra de Biden quedó muy lejos de lo aprobado por la Cámara Baja: 14 mil 500 millones de dólares. La medida requiere que esta ayuda a Israel sea compensada con recortes al gasto del gobierno en otras áreas. El presidente Biden anunció que vetará la propuesta, en caso de que también sea favorecida por los senadores, algo que no va a suceder, aseguró Chuck Schumer, líder republicano de la minoría en la Cámara Alta y respaldado por la mayoría demócrata.

Congresistas demócratas han asegurado que insistirán y pelearán por los 106 mil millones de dólares, que incluye apoyo a Ucrania y seguridad en la frontera con México.

Además, desacuerdos entre legis- ladores de ambos partidos sobre la ayuda a Israel abarcan temas como derechos humanos, el uso de la tecnología militar, la seguridad nacional en EU y las consecuencias de su política exterior. “No perdamos de vista que existen importantes grupos de presión a favor de Israel que, desde siempre, han influido en las decisiones”, subraya el experto; “estos grupos han generado debates entre congresistas tratando de limitar (...) la influencia de estos grupos en la política exterior del país”. El comité proisraelí que es reconocido como el mayor lobista entre los políticos es el American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). También operan Christians United for Israel (CUFI); The Israel Project; Stand With Us y Zionist Organization of America (ZOA). Hay otros moderados: Jewish Voice for Peace (JCP); If Americans Knew; Palestine Legal, American Friends Service Committee y Council on American-Islamic Relations (CAIR).