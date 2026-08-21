Ciudad de Guatemala.— Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2 mil 300 mexicanos este año y envió a decenas más a Honduras, un cambio con respecto a lo que ocurría al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump cuando estos tras- lados eran mínimos, informaron las autoridades.

Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión sobre México, cuyo gobierno reclamó a Washington por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias y lidia con constantes exigencias en materia de seguridad. Se conoce, además, cuando Trump ha ampliado los acuerdos con países aliados latinoamericanos para hacer operaciones conjuntas en países de la región contra grupos criminales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que, en lo que va del año, llegaron al país 2 mil 284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en “una escala de tránsito” para llevarlos después a México como parte de “un arreglo” con el gobierno de ese país y sin que esas personas estén bajo ninguna figura de refugio o asilo.

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“Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos, ingresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas después de que entraron al país”, explicó en una conferencia de prensa.

Los gastos de estas operaciones son asumidos por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense, agregó. El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que hay mexicanos deportados por el gobierno de Trump a Guatemala y a Honduras principalmente desde abril y que luego son trasladados desde ahí en autobús hasta el sur de México.

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“La causa es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar” a su territorio, agregó. El INM no aportó cifras ni más detalles.

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Al ser preguntado sobre estas deportaciones de mexicanos a Centroamérica y sus razones, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que “la administración Trump está utilizando todas las vías legales a su alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal y como prometió el presidente”.

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“El gobierno de México ha transmitido a las autoridades estadounidenses su rechazo a esta práctica y ha reiterado que toda persona mexicana tiene derecho a ingresar a territorio nacional”, indicó la Cancillería mexicana el jueves en un comunicado. Agregó que México coordina con los países afectados “el retorno seguro y digno” de los mexicanos afectados.

México siempre se ha mostrado dispuesto a recibir a sus ciudadanos deportados y desde el primer mandato de Trump también acepta deportados de terceros países enviados desde su vecino del norte, aunque no ha habido claridad sobre la puesta en marcha de ciertos acuerdos con Washington. En 2025, recibió unos 12 mil deportados extranjeros, la mayoría cubanos y venezolanos, según cifras ofrecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum que el gobierno no ha actualizado desde diciembre.

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El gobierno de Honduras no contestó a una solicitud de comentarios pero, según documentos oficiales del país a los que tuvo acceso AP, en dos vuelos el 13 y el 15 de agosto un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Estaba previsto que 35 más aterrizaran el jueves.

Otros 165 mexicanos fueron deportados a Honduras entre mayo y mediados de julio, de acuerdo con la web Third Country Deportation Watch, gestionada por las ONG Human Rights First y Refugees International que rastrean vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.

Además, ayer 20 migrantes deportados desde EU llegaron a Liberia, constataron periodistas de la AFP, los primeros de hasta mil 200 extranjeros que este país de África Occidental aceptó recibir.

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El gobierno de Trump ha dicho que quiere enviar al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en símbolo de las deportaciones masivas, al país africano luego ser deportado por error a El Salvador, según el diario The New York Times.

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