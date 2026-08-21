En días reciente, el ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir desató polémica y una condena casi unánime debido a los comentarios que ha realizado sobre el conflicto en la Franja de Gaza. En repetidas ocasiones ha exhortado públicamente al ejército de Israel a matar de forma activa a los gazatíes.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir.

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También ha mostrado su desacuerdo con Benjamín Netanyahu por haber reducido los ataques en Gaza para avanzar con el "plan de paz" impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero ¿quién es es Itamar Ben-Gvir?

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir:



I think targeted eliminations should be carried out in Gaza every night — take out 30, 40. Not only those who endanger you at that particular moment.



There are people there who shouldn’t be alive. They shouldn’t live.



I’m… pic.twitter.com/IAT9LEJSb3 — Clash Report (@clashreport) August 15, 2026

¿Quién es Itamar Ben-Gvir?

Itamar Ben-Gvir nació el 6 de mayo de 1976 en Mevaseret Zion, Israel. Es un abogado y político israelí que desde 2019 lidera el partido de extrema derecha Poder Judío.

Actualmente se desempeña como ministro de Seguridad Nacional, cargo que ocupó entre diciembre de 2022 y enero de 2025 y que retomó en marzo de 2025. Desde esta posición ha impulsado políticas orientadas a flexibilizar las restricciones para la posesión privada de armas y ha promovido la creación de patrullas vecinales armadas, según información de la Enciclopedia Británica.

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Para Alide Flores Urich Sass, analista internacional y especialista en Medio Oriente y miembro de la Mesa Directiva de PJ Comexi, el caso de Ben-Gvir resulta relevante pues representa el traslado de posiciones que durante años estuvieron en los márgenes de la política israelí.

“Ben-Gvir lidera Otzma Yehudit, Poder Judío, un partido de ultraderecha y ultranacionalista con raíces ideológicas vinculadas al kahanismo”, expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.

De la militancia radical a la política

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, Ben-Gvir se involucró con el partido Moledet, cuya plataforma defendía la expulsión de palestinos de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Posteriormente se convirtió en coordinador juvenil del movimiento Kach, fundado por el rabino Meir Kahane y conocido por su ideología abiertamente antiárabe.

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Debido a sus posiciones políticas, Ben-Gvir fue exento del servicio militar obligatorio y posteriormente estudió en una escuela religiosa fundada por Kahane.

Su trayectoria política estuvo marcada desde entonces por posiciones nacionalistas y radicales que, con el paso de los años, pasaron de los márgenes de la política israelí a ocupar un lugar dentro del gobierno.

“Hoy, su peso político va mucho más allá del tamaño de su partido, precisamente porque Netanyahu necesita a este sector de la derecha para sostener su mayoría en la Knesset”, explicó Flores Urich Sass.

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Ascenso de Ben-Gvir con Netanyahu

Su verdadero salto político llegó después de las elecciones de noviembre de 2022. El bloque de extrema derecha se convirtió en una pieza indispensable para que Benjamin Netanyahu pudiera formar gobierno.

Netanyahu necesitaba el respaldo de los partidos nacionalistas y religiosos para construir una mayoría en la Knesset, por lo que incorporó a Ben-Gvir a su gabinete como ministro de Seguridad Nacional.

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El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista, Itamar Ben Gvir. Foto: EFE

De acuerdo con Flores Urich Sass, esta dependencia política le ha permitido al dirigente ejercer una influencia considerable sobre la agenda del gobierno y ha contribuido a normalizar posiciones que anteriormente difícilmente habrían ocupado un espacio tan relevante dentro del sistema político israelí.

Un discurso que también ha generado costos internacionales

La influencia de Ben-Gvir no se limita al ámbito de la política interna de israel. Sus declaraciones sobre los palestinos y su postura frente a la guerra en Gaza han provocado críticas y medidas diplomáticas por parte de otros países.

Flores Urich Sass considera que este aspecto también resulta importante para entender el alcance de su figura. “Su retórica contra la población palestina ha sido ampliamente denunciada como racista y extremista, y ya ha generado costos diplomáticos concretos”, señaló.

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La especialista destacó que en 2025 Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega impusieron sanciones contra Ben-Gvir, incluidas restricciones financieras y de viaje, mientras que Francia posteriormente le prohibió la entrada a su territorio.

Sin embargo, estas medidas no parecen haber provocado una moderación significativa de su discurso.

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“Esto demuestra los límites de la presión diplomática cuando las consecuencias internacionales no se traducen en un costo político interno suficiente”, sostiene Flores Urich Sass para este diario.

Desde su perspectiva, mientras Ben-Gvir continúe siendo necesario para la supervivencia de la coalición de Netanyahu, tendrá pocos incentivos para moderar una retórica que se ha convertido en uno de los elementos centrales de su identidad política y de su capacidad de influencia dentro del gobierno israelí.

Es precisamente esa combinación entre su trayectoria dentro de la extrema derecha israelí, su posición dentro del gobierno de Netanyahu y el alcance de sus declaraciones sobre la guerra en Gaza la que ha convertido a Ben-Gvir en una de las figuras más controvertidas de la política israelí actual.

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