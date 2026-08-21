La definición del límite territorial entre el municipio de Naucalpan y la alcaldía Miguel Hidalgo retrasó las tareas de investigación y el levantamiento del cuerpo de un operador del transporte público que fue asesinado la mañana del jueves sobre Periférico Norte, a la altura del ex-Toreo.

El ataque armado contra el operador ocurrió alrededor de las 9:00 horas; sin embargo, el cuerpo de la víctima permaneció en el lugar hasta después de las 14:00 horas, mientras las autoridades definían qué instancia se haría cargo de las diligencias.

Como primer respondiente, elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan acudieron al lugar para resguardar la zona.

A través de un comunicado, el gobierno de Naucalpan dio a conocer que al establecerse que el punto donde ocurrió el ataque era la alcaldía Miguel Hidalgo, se notificó a las autoridades capitalinas.

El gobierno de Naucalpan señaló que el punto donde ocurrió el ataque era la alcaldía Miguel Hidalgo y se notificó a las autoridades capitalinas. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México acudieron al sitio para revisar la ubicación del hecho y establecer qué autoridad daría seguimiento a la investigación.

Las diligencias quedaron a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, quienes continuaron con las investigaciones para determinar el móvil de la agresión, esclarecer el homicidio y establecer responsabilidades.

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La víctima fue identificada como Óscar, conocido como El Gato, de aproximadamente 30 años, quien conducía una unidad de la Ruta 27, que va de Nicolás Romero, Estado de México, al paradero de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La agresión ocurrió sobre la lateral del bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de la colonia Periodista, en la zona de Sotelo, cerca de los límites con Naucalpan y del antiguo Toreo de Cuatro Caminos.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador se encontraba haciendo base debajo del puente de la avenida Parque Chapultepec, en la colonia El Parque, cuando fue atacado directamente con un arma de fuego.

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El conductor recibió al menos cuatro impactos de bala y quedó sin vida en el interior de la unidad. La agresión generó una intensa movilización de policías y servicios de emergencia de ambas entidades.

Familiares de Óscar acudieron al lugar del ataque, donde reconocieron el cuerpo y permanecieron a la espera de que las autoridades definieran qué institución se haría cargo del levantamiento y de la entrega del cuerpo.

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