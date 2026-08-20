Un juez federal condenó a penas de hasta 15 años y ocho meses de prisión a 10 integrantes de una red que distribuía en el sur de Florida cocaína suministrada por un cártel mexicano, informó este jueves en un comunicado la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida.

El juez Darrin P. Gayles impuso la pena más alta a Reinaldo Fernández, de 63 años, quien se declaró culpable de conspiración para la distribución de al menos cinco kilos de cocaína, el mismo cargo que admitieron otros siete de los condenados.

Entre ellos figura Javier García-Mora, de 40 años, un ciudadano mexicano en situación irregular en Estados Unidos al que el cártel, que no fue identificado, envió a Miami para supervisar sus intereses en el sur de Florida, según los documentos judiciales. Recibió una condena de cinco años.

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Red de narcotráfico distribuía cocaína en Florida

La red operó al menos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Fernández y sus cómplices compraban la cocaína al cártel mexicano y a otros proveedores.

Tres de los condenados hacían de conductores y trasladaban la droga y grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el país, mientras que los cinco restantes compraban y vendían cocaína a Fernández y a otros miembros de la organización en el sur de Florida.

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Las otras nueve condenas van de un año y nueve meses a seis años y diez meses de prisión, y dos de ellas corresponden a acusados que admitieron cargos por cantidades menores de droga.

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Autoridades incautan más de 450 mil dólares por venta de cocaína

Durante la investigación, las autoridades incautaron más de 450 mil dólares procedentes de la venta de cocaína. Otros tres acusados en la misma causa siguen prófugos.

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"Los cárteles mexicanos no van a asentarse en el sur de Florida", afirmó en el comunicado el fiscal federal Reding Quiñones. "Esta organización introdujo cocaína suministrada por el cártel en nuestras comunidades, transportó drogas y grandes cantidades de efectivo por todo el país, e incluso envió a un representante del cártel a Miami para supervisar sus intereses. Diez acusados serán enviados ahora a una prisión federal. A través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, seguiremos desmantelando estas redes, desde el cártel hasta las calles, y haciendo que todos los involucrados rindan cuentas", añadió.

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