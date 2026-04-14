La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán inició hace más de un mes y por aproximadamente dos semanas ha mantenido un alto el fuego, sin embargo, las tensiones políticas permanecen después de no lograr un acuerdo en las conversaciones del fin de semana.

Irán propuso a Estados Unidos una suspensión de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas en Islamabad, Paquistán, de acuerdo con The New York Times.

Además, Hezbolá reveló que no acatará ningún acuerdo que pueda resultar de las conversaciones directas entre Líbano e Israel en Estados Unidos, unas negociaciones a las que se opone firmemente.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:06 AM Guerra en Irán hace subir los precios mayoristas en EU El Departamento de Trabajo informó que su índice de precios al productor —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 0.5% respecto de febrero y un 4% frente a marzo de 2025. El aumento interanual fue el mayor en más de tres años. Los precios de la energía se dispararon un 8.5% respecto de febrero.

Al excluir los volátiles precios de los alimentos y la energía, los llamados precios básicos al productor aumentaron un modesto 0.1% respecto de febrero y un 3.8% frente a un año antes. Los incrementos de los precios mayoristas fueron menores de lo que habían pronosticado los economistas.



Mundo 07:58 AM FMI rebaja previsión de crecimiento mundial a 3,1% a causa de la guerra en Irán La economía mundial se verá sensiblemente afectada este año por la guerra en Medio Oriente y crecerá un 3.1%, 0.2 puntos porcentuales menos de lo previsto en enero, informó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el martes.

Estados Unidos se verá de todas formas menos afectado económicamente por el conflicto que inició a comienzos de marzo junto a Israel al atacar Irán. La institución internacional prevé para 2026 un crecimiento de su economía del 2.3%, es decir, 0,1 puntos porcentuales menos que lo anticipado en enero.



Mundo 07:56 AM Líbano e Israel se reúnen para sus primeras conversaciones directas en décadas Israel afirma que busca la paz con Líbano antes de las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos vecinos, previstas este martes en Washington, pero la oposición de Hezbolá deja pocas perspectivas de lograr un acuerdo que ponga fin a los combates.

Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá por temor a que este pueda obstaculizar las negociaciones con Irán, sin avances por el momento tras el fracaso del encuentro en Pakistán el fin de semana.

Washington afirmó que "la pelota está en el campo de Irán" para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que Estados Unidos iniciara un bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, que Teherán ya había cerrado de facto.



Mundo 07:22 AM Paquistán busca una segunda ronda de paz entre EU e Irán para finales de semana Paquistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Iran a finales de esta semana o a principios de la siguiente, tras haber enviado una propuesta formal a ambas delegaciones para desatascar los puntos pendientes del conflicto.

"Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente", confirmó a EFE una fuente diplomática bajo condición de anonimato.





Mundo 07:21 AM Qatar pide a EU e Irán una solución "integral" que permita reabrir Ormuz Qatar animó este martes a Estados Unidos e Irán a reanudar sus negociaciones en Islamabad para alcanzar una "solución integral" de su conflicto bélico que permita reabrir el estrecho de Ormuz, si bien insistió en que el futuro de esa estratégica vía marítima debe tratarse en coordinación con los países de la zona.

El portavoz del ministerio de Exteriores catari, Majed al Ansari, subrayó en su rueda de prensa semanal que Doha "está en contacto permanente con Pakistán", "apoya sus esfuerzos de mediación" y "está al tanto de las conversaciones" que las delegaciones de EU e Irán concluyeron, sin acuerdo, el pasado fin de semana en Islamabad.





Mundo 07:21 AM Iniciativa ciudadana que pide suspensión de acuerdo UE-Israel alcanza el millón de firmas La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 'Justicia por Palestina', impulsada por la coalición Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA) y que pide la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, alcanzó este martes el millón de firmas necesario para que se tome en consideración.

Tres meses después de su lanzamiento, que tuvo lugar el pasado 13 de enero en Bruselas, esta ICE ha superado además los umbrales nacionales requeridos en diez Estados miembros, tres más que el mínimo de siete exigido por la normativa de la UE en esta materia.





Mundo 07:20 AM Ministro checo dice que Israel "es un país civilizado rodeado de enemigos incivilizados" El ministro checo de Exteriores, Petr Macinka, insinuó este martes en Jerusalén que a Israel no se le puede exigir el mismo respeto por los derechos humanos que a otros ya que es un "país civilizado rodeado de enemigos incivilizados", y comparó su situación con la de una "aldea de caníbales".

"Israel es un país civilizado rodeado de enemigos incivilizados (...) Ese es el problema. No saben a qué se enfrenta Israel", dijo Macinka, en una rueda de prensa en Jerusalén con su homólogo israelí, Gideon Saar, tras expresar su oposición a la "democracia liberal" que los europeos progresistas "solo piensan en exportar".





Mundo 07:20 AM Canciller israelí afirma querer llegar a "la paz y a la normalización" con Líbano El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, declaró el martes que su país aspira a "la normalización" de las relaciones con Líbano, horas antes de las conversaciones de paz entre responsables iraníes y libaneses previstas en Washington.

"Queremos llegar a la paz y a la normalización con el Estado libanés (...) No hay disputas importantes entre Israel y Líbano. El problema es Hezbolá", afirmó el canciller durante una rueda de prensa junto a su homólogo checo, Petr Macinka, de visita en el país.





Mundo 07:19 AM Entra a Irán por vía terrestre un cargamento internacional de ayuda humanitaria Un cargamento internacional con ayuda humanitaria de emergencia ha entrado en Irán a través de la frontera con Turquía, confirmó hoy en Ginebra un portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El convoy transporta 48 toneladas de ayuda humanitaria enviada por la Sociedad Nacional de la Media Luna Roja Turca, que incluyen tiendas de campaña, mantas y artículos de higiene; además de doscientos sets que contienen suministros avanzados para atender a heridos con traumatismos, precisó el portavoz Tommaso della Longa.



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