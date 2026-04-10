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Jerusalén/ Washington.— El primer ministro israelí, , afirmó este jueves que ordenó a su gabinete emprender “negociaciones directas” con , un país que bombardeó masivamente la víspera, en una ofensiva que hace temer que descarrile la tregua entre Estados Unidos e Irán. Mientras, EU acogerá la próxima semana las conversaciones.

Pero Líbano, que el 9 de marzo ya se había ofrecido a conversar, “quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación”, declaró a la AFP un alto funcionario cercano a los intercambios, bajo condición de anonimato. Pese a todo, después de cinco semanas de guerra en Medio Oriente, el alto al fuego trajo cierta calma en su segundo día, sin bombardeos en las últimas horas en Irán o en el golfo.

En un Líbano en duelo, los socorristas continuaron rebuscando entre los escombros a víctimas de los bombardeos simultáneos que Israel efectuó el miércoles en varias regiones y que apuntaban, según el ejército israelí, contra posiciones del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

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Niños desplazados por los bombardeos de Israel esperan a recibir comida donada, en Beirut, la capital libanesa. Foto: Emilio Morenatti / AP
Niños desplazados por los bombardeos de Israel esperan a recibir comida donada, en Beirut, la capital libanesa. Foto: Emilio Morenatti / AP

Más de 300 personas murieron y unas mil resultaron heridas en esos ataques, según el último saldo del Ministerio de Salud libanés.

Tras los numerosos llamados de la comunidad internacional para que el alto al fuego abarque Líbano, Netanyahu afirmó que había ordenado a su gabinete iniciar “negociaciones directas” con Beirut, inéditas en décadas.

“Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano”, dos países que siguen técnicamente en estado de guerra, indicó el primer ministro.

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El presidente libanés había propuesto organizar esas negociaciones una semana después de que su país se viera arrastrado al conflicto por los disparos de cohetes de Hezbolá contra Israel, que respondió con bombardeos masivos.

Netanyahu había advertido previamente que los bombardeos contra la formación chiita continuarían para restablecer la “seguridad de los habitantes del norte” de Israel, fronterizo con el Líbano.

Un funcionario del Departamento estadounidense de Estado dijo a EFE que “podemos confirmar que el Departamento organizará una reunión la próxima semana para abordar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y el Líbano”, sin precisar una fecha exacta.

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Este jueves, al menos cinco personas murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, donde Hezbolá informó de combates directos con las fuerzas israelíes. En el sur de Beirut, una zona considerada como un bastión del movimiento proiraní, el ejército israelí llamó a evacuar ante la posibilidad de bombardeos.

Para Paquistán, cuyo gobierno es mediador en la guerra, la tregua se aplica “en todas partes, incluido Líbano”, pero Israel y Washington lo desmienten. Paquistán debe acoger las negociaciones entre iraníes y estadounidenses, estos últimos liderados por el vicepresidente JD Vance. El programa nuclear iraní es uno de los temas más conflictivos.

Antes de las negociaciones en Paquistán, el presidente estadounidense Donald Trump avisó que mantendrán las tropas cerca de Irán hasta un “acuerdo real”, pero se dijo “muy optimista” sobre un pacto con la República Islámica.

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También el mandatario denunció que Irán está “haciendo un trabajo muy deficiente” a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes.

Trump advirtió a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía. “Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, dijo Trump en su cuenta de Truth Social en referencia a las embarcaciones que han comenzado a circular por este paso. “¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”. El presidente también criticó al medio The Wall Street Journal por cuestionar su “victoria” en Irán.

En Teherán, miles de personas se congregaron cuando se cumplieron 40 días de la muerte del exlíder supremo Ali Jamenei el 28 de febrero, cuando un ataque conjunto de EU e Israel desató la guerra.

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