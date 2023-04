La calidad del transporte público en Estados Unidos es tan variada y diversa, como inmenso es el universo de estos medios en el país. Salvo algunos de los sistemas públicos que son considerados transportes masivos, como el Metro de Nueva York, la gran mayoría son considerados de poco uso social y eventualmente con discrepancias en su operación.

De acuerdo con el Urban Institute, con base en Washington, D.C., las 10 áreas metropolitanas donde se concentra 73% de usuarios del transporte público estadounidense son: Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Washington, Chicago, Boston, Miami, Atlanta, Seattle y Philadelphia. En el resto del país hay algunos sistemas de transporte que son muy poco usados o definitivamente no existen.

A diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, en comparación, cualquier sistema de transporte público, por poco que se use o por muy deteriorado que pueda parecer para los estándares estadounidenses, “definitivamente siempre va a estar en buenas condiciones”, dijo Lizeth León, una usuaria de distintos sistemas de movilidad pública en Los Ángeles. “Yo vengo de México y sigo yendo y ni punto de comparación, porque además si a alguien le sucede algo dentro de un camión o en el Metro o taxi, aquí sí hay demandas y son millonarias. Aquí sí se aplica la ley”.

Abogados especializados en accidentes de cualquier tipo de vehículos y sistemas de transporte público en EU recomiendan siempre que “quienes hayan estado en medio de un accidente o sean familiar de alguien que haya sufrido un accidente, deben pedir ayuda; primero a emergencias y luego a un abogado para que comiencen a trabajar en el percance y peleen por una compensación que generalmente son de decenas de miles de dólares”.

Cada estado de EU tiene sus propias leyes sobre la forma y los tiempos en que deben ser reportados lo hechos después de un accidente vehicular público o privado. “Pero cuando se trata de un accidente donde está involucrado el sistema de transporte estatal o federal, estamos hablando de que seguramente van a haber detenidos y encarcelados porque los protocolos son muy rígidos, muy estrictos y las compensaciones económicas más altas, especialmente si hay heridos o muertos, porque se supone que el personal de trabajo está mejor capacitado”, comentó a este diario uno de los abogados que prefirió no dar su nombre.

“Los sistemas públicos transportan a millones de personas al año; si aquí [en Estados Unidos] sucediera algo como lo del Metro en México [que mató a 26 personas e hirió a varias más], aquí ya estarían en la cárcel los responsables de todos los niveles y los heridos y familiares de los muertos con miles de dólares en sus bancos”, agregó el abogado.

Pero la política también juega un papel importante en los sistemas de transporte público en EU. Los fabricantes de automóviles y de motocicletas, así como sus concesionarios, cabildean tanto en sus estados como a nivel federal para que los sistemas de transporte público sean deficientes y la población se vea presionada a comprar un automóvil, nuevo o usado. De cualquier manera, el Metro, los autobuses, los taxis, Uber y Lyft, y hasta los scooters tienen su pedacito de pastel comercial.

El Metro puede considerarse el de mayor uso, proporcionalmente a la cantidad de habitantes y número de líneas que posea la ciudad donde opera. De acuerdo con la Asociación de Transporte Público Americana, existen 15 sistemas de transporte Metro en EU. Siendo los de Nueva York, con 26 líneas (más cuatro de New Jersey); Chicago, con ocho líneas; San Francisco, con siete, y Boston, con seis, los más importantes y concurridos del país. Se podría pensar que los autobuses urbanos serían los más usados después del Metro, pero la realidad es que en casi todo EU, este sistema de transporte es deficiente. No por sus unidades, que son de primer mundo y se encuentran generalmente en muy buen estado, sino porque “en la mayoría de las ciudades [estadounidenses] es un sistema poco apreciado por la sociedad que está más acostumbrada a moverse a través de su auto personal”, comentó a EL UNIVERSAL un agente vendedor de autos. Sin mencionar que, a pesar de tener un sistema de horarios para llegar a cada parada asignada por ruta, no se cumple y se hace muy larga la espera.

Los taxis y el sistema público-privado de Uber y Lyft estarían en segunda posición con una imagen en general de muy buen servicio en las tres plataformas de transporte. “En nuestro caso, tenemos que ser muy eficientes y estar muy al pendiente de los detalles, porque estamos sujetos a que cualquier cliente nos reporte por cualquier razón y podamos ser castigados con suspensión temporal o definitivamente sacados de la plataforma”, dijo a este diario Paul Hernández, quien es Uber en Miami, Florida.

Existen otros sistemas de transporte público como los trenes urbanos y los metrotrail que son poco usados porque sus distancias son cortas. Hablando de distancias aún más cortas, también están las patinetas eléctricas o scooters, que se rentan a través de apps directamente en las calles y dentro del área de acción.

De acuerdo con Urban Institute, el uso del vehículo personal o familiar para ir a trabajar es lo más común en EU; 5.2% de la población lo hace a través de los medios de transporte público. “Eso de debe principalmente a la falta de este tipo de sistemas en la mayoría de los suburbios [estadounidenses]; de hecho, 45% de la población no tiene a su alcance esa oportunidad porque no existe la infraestructura en su localidad”, aparece en un estudio de dicha institución.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.