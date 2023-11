Javier Milei será el presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. En una histórica segunda vuelta, que tuvo en vilo al país y que se definió por un margen mucho mayor al esperado, el postulante de La Libertad Avanza se imponía a Sergio Massa por casi 12 puntos de diferencia, con el 86% de las mesas escrutadas.

Massa no logró separar su candidatura de la gestión de Alberto Fernández, quien lo había designado como ministro de Economía hace 15 meses para que intente controlar la inflación y la presión cambiaria. Massa reconoció la derrota incluso antes de que se divulgaran resultados oficiales.

“Hubo dos proyectos de país. La jornada de hoy ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático transparente y sólido, que respeta siempre los resultados”, dijo Massa. El ministro de Economía habló con su rival y lo felicitó. “Es el presidente que los argentinos eligieron”, dijo. Y agregó: “Desde mañana la responsabilidad de dar certezas es de Milei”. Además, dijo que Alberto Fernández y Milei activarán en los próximos días el traspaso de mando.

Asimismo, Massa anunció en un discurso ante la militancia en su comando de campaña, el fin de su etapa política "quiero agradecer a mi familia, y a mis hijos por tanto apoyo a lo largo de estos meses, hoy termina una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas (...) quiero que la gente sepa que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores centrales de la argentina", aseguró.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años".

Patricia Bullrich, la excandidata presidencial que quedó en tercer lugar en la primera vuelta y que dio su apoyo a Milei para la segunda vuelta, posteó: "GANÓ EL CAMBIO Felicitaciones Javier Milei por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años. Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has sabido representar con ideas claras".

"Por último a los 11 millones de argentinos que nos acompañaron, quiero decirles que más allá de mi persona hay miles de argentinos que tiene la convicción y el valor de defender el país que tanto queremos, sigamos haciendo ese cambio que necesitamos (...) Argentina es un gran país y entre todos lo podemos hacer. Gracias a los 11 millones que confiaron por nosotros sigamos defendiendo el sueño de que la Argentina sea justa", finalizó.

El presidente saliente, Alberto Fernández, reconoció los resultados "Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años", posteó en X. "Soy un hombre de la democracia, y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada", añadió.

La Libertad Avanza cuenta con ocho senadores nacionales, 38 diputados y ningún gobernador propio. En las provincias, Juntos por el Cambio manda en 10 distritos, el PJ en 9 y fuerzas provinciales en los cuatro restantes.

Truinfo de Javier Milei en Argentina abre un sinfín de interrogantes

El triunfo de Milei abre un sinfín de interrogantes, recordó el diario argentino La Nación. Desde sus propuestas de campaña, muchas de ellas polémicas, como el plan de dolarizar la economía o aquellas que cuestionan algunos acuerdos básicos de la democracia y avances en materia de derechos individuales. También las que niegan, por ejemplo, la existencia de un plan sistemático de violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Pero también genera dudas el escenario en el que se posará su gestión, sin mayoría en el Congreso, con los gremios y movimientos sociales en contra y con una fractura social que quedó evidenciada con la campaña del miedo que se desplegó durante el balotaje.

A pesar de tratarse de un fin de semana largo, la participación electoral fue similar y hasta podría ser apenas superior a la que se dio en las elecciones generales, cuando votó el 77.6% del padrón. Este domingo votó 76%.

