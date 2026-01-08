"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Más Información
El mexicano Vicente Carrillo Fuentes, "el Viceroy", preso en una cárcel de Nueva York desde febrero del año pasado tras ser acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, tendrá su siguiente audiencia en la corte en abril.
Se presentará el próximo 28 de abril ante la jueza Joan M. Azrack y se revisarán los avances en las negociaciones con la fiscalía de EU.
Carrillo Fuentes, es hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias "El Señor de los Cielos", y fundador del poderoso Cártel de Juárez.
Lee también Así han expandido los cárteles mexicanos su poderío en Europa; Cártel de Sinaloa, CJNG y Los Zetas, dueños del mercado ilícito
La audiencia de "el Viceroy" había sido pospuesta para hoy por cambio de abogado, según concedió la Corte.
Rubén Oliva representa al mexicano, pero se analizará si hay algún posible conflicto de interés ya que Oliva ha representando a otros integrantes del Cártel de Sinaloa.
Lee también Vicente Carrillo “el Viceroy” negocia acuerdo de culpabilidad con EU; hermano de "El señor de los cielos" es acusado de narcotráfico
"El Viceroy" enfrenta cargos por asociación delictiva, importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana, conspiración para importar y poseer con intención de distribuir cocaína y marihuana, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, entre otros.
