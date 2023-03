Director de la policía en Colombia dice que recurre a exorcismos para detener delincuentes

Madrid. Henry Sanabria, director de la Policía de Colombia, reconoció en una entrevista que ha realizado exorcismos para facilitar la captura de delincuentes.

“La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido. Para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo", ha explicado en una entrevista con la revista 'Semana'.

Sanabria ha destacado que ha podido ver esa presencia maligna en muchas situaciones. La última de ellas, en "las pasadas protestas", cuando “unas 2 mil o 3 mil personas pasaron al frente de siete policías que estaban solamente con chaqueta, casco y escudo".

Según el general Sanabria, al enterarse de la situación, él llegó a apoyarlos junto con un mayor, una patrullera y un patrullero: “Es decir, éramos diez. Cuando los muchachos de la primera línea pasaron por el frente, eran unos 34, los alcancé a contar esa vez. Saqué mi crucifijo y lo puse encima”, relató.

Lee también Estudiante defiende en plena pelea a su profesora tras ser golpeada por otro alumno y se hace viral

Para Sanabria, “detrás de toda acción violenta hay una presencia del mal” y ha destacado que después de sacar el crucifijo los manifestantes decidieron irse. “Los policías me miraron. No se atrevieron a preguntarme qué había pasado. El miedo que tenían varios de ellos, sobre todo las mujeres, fue mayúsculo”, explicó.

También ha relatado que durante una persecución en Medellín uno de los sospechosos fue apuñalado y arrojado desde un vehículo en movimiento. “Preferimos ayudarlo que seguirlos persiguiendo. Le tomamos el pulso y ya estaba muerto”, indicó. Sin embargo, mientras realizaban la inspección del cadáver, “el cuerpo empezó a arrastrarse”. “Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: 'No, mi teniente, espere y verá'”, apuntó.

Entonces el agente comenzó a buscar en el cuerpo un elemento relacionado con estos extraños movimientos: “Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió”.

Lee también Hombre compra un cachorro creyendo que era un perro y dos años después descubre que era un oso

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf