Buenos Aires.- La Cámara de Diputados de creó este miércoles una comisión que investigará el caso del , que ha provocado la muerte de al menos 87 personas en el país suramericano.

La comisión, creada con el aval de todos los bloques parlamentarios, buscará determinar la cantidad de personas afectadas, investigar la cronología del brote y determinar las causas y los responsables del uso del contaminado.

El caso ya es investigado por la Justicia argentina desde el 12 de mayo pasado, después de que el Hospital Italiano de la ciudad bonaerense de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.

El fentanilo, un potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos de al menos una veintena de centros médicos en distintos puntos del país.

Mediante estudios posteriores del estatal Instituto Malbrán, se confirmó que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, empresas propiedad de Ariel García Furfaro, detenido por la Justicia el pasado 20 de agosto.

La comisión creada este miércoles por la Cámara de Diputados, que trabajará hasta el 9 de diciembre próximo y luego debe presentar un informe final, investigará, entre otras cosas, el estado de habilitación y los procesos de manufactura de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo y por qué no se detectó la contaminación antes de la distribución masiva.

Asimismo, buscará determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado nacional, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, los dos laboratorios involucrados en el caso y de todas las entidades privadas que formaron parte de la cadena de producción, compra, distribución y comercialización de los lotes alterados.

La comisión estará integrada por 31 diputados de todos los bloques políticos.

desa/mgm

