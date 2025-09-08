Lionel Scaloni rompe el silencio tras la posible ausencia de Leo Messi en la Copa del Mundo del 2026; "lo que decida estará bien"

Lionel Messi encendió las alarmas en la afición albiceleste que sueña con un bicampeonato del mundo. El capitán de la selección argentina declaró que “lo más lógico es que no llegue” al Mundial del 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

El director técnico argentino Lionel Scaloni habló sobre la situación que involucra a Messi y su participación en la próxima justa veraniega. Previo al duelo entre Argentina y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias de Conmebol, el timonel aprovechó para enviar un mensaje poco alentador.

“No hablé con Leo de esta situación del Mundial, solo sé lo que ha declarado y sé que lo va a tomar con tranquilidad todo este tiempo que así lo merece, y dejarlo tranquilo, lo que decida estará bien”, aseguró Scaloni.

Así como no sabe si contará con el máximo goleador argentino en Copas del Mundo, el estratega confesó que la situación es similar con el resto de su plantilla. A nueve meses del inicio del primer Mundial con 48 selecciones participantes.

“El porcentaje de la lista no lo tengo claro, estamos todavía lejos y creo que pueden pasar todavía cosas, pero tenemos una base, ya todos lo saben, no saldrá mucho de ahí. A partir de que nos digan cuántos jugadores irán a la lista del Mundial, tomaremos decisiones”, concluyó.