Durante 27 años fue abusada por su padre. Los ataques sexuales comenzaron cuando tenía 6 años y se producían en una casa del partido bonaerense de Pilar, Argentina, donde víctima y victimario convivían con el resto de la familia.

Como consecuencia de los abusos fue madre dos veces. Su hijo mayor también fue atacado sexualmente por el sospechoso durante siete años.

Así lo informaron a La Nación Argentina calificadas fuentes judiciales. El agresor sexual fue detenido por detectives del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Entre Ríos.

La investigación, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género, comenzó el 8 de julio de 2023, cuando la mujer abusada por su padre juntó coraje y se animó a hacer la denuncia, impulsada por su pareja.

“Antes de mis seis años vivíamos con mi mamá y mis hermanos en la casa de mis abuelos paternos en San José, Entre Ríos, y mi padre vivía y trabajaba en Buenos Aires. Nos visitaba cuando cobraba. Como mi mamá nos pegaba, cuando venía mi papá nos pegábamos a él”, recordó la víctima al ratificar la denuncia.

Cuando tenía seis años, la familia se mudó a Pilar. Fue en ese momento que su padre comenzó con los abusos. “Primero fueron tocamientos y exhibiciones. A los 15 o 16 años, me empezó a penetrar vaginal y analmente, de hecho a los 16 quedé embarazada de mi hijo más grande, que hoy tiene 15″, dijo la víctima.

La víctima sospecha que su madre sabía de los abusos porque a los 12 años la llevaron a una nutricionista por problemas en su alimentación y el consejo fue que debía a un psicólogo. “Desde ese momento mi madre dejó de llevarme a la clínica. Ella tomaba mucho y se iba a hacer las compras cuando mi papá volvía de trabajar. Esos momentos eran donde sucedían los abusos”.

El relato de la víctima al ratificar la denuncia fue estremecedor. Sostuvo que “exageraba dolores” para que su padre frenara los ataques sexuales.

El sospechoso fue detenido por detectives de la Policía Federal Argentina. Foto: La Nación Argentina/GDA

“Cuando mi hijo más grande nació, incluso a veces, lo hacía llorar para quedarme cuidándolo durante la noche y mi padre no me llamara a su habitación”, sostuvo, según el expediente judicial al que tuvo acceso La Nación Argentina.

Todo empeoró cuando la víctima se puso de novia y su madre ya había fallecido de cáncer. “Él no tenía límites. No le importaba que le rogara”.

Cuando la víctima le dijo a su padre que lo iba a denunciar, él amenazó con suicidarse.

“Tenía mucho miedo de denunciarlo, porque mi padre me amenazaba con matarse, pero también con hacerme algo a mí, por esa misma razón seguí hasta el último tiempo sometiéndome sexualmente a él, pero gracias a la Iglesia tomé fuerzas para hacer la denuncia”, dijo.

La víctima tenía miedo de quedarse sola si denunciaba a su padre. “Él tenía cierta estabilidad económica y, por así decirlo, callaba a mis hermanos con cosas materiales”, afirmó en la denuncia.

El sospechoso también fue imputado de los abusos sexuales que sufrió, durante siete años, el hijo mayor de la víctima.

En la investigación, con la fiscal Semeria, participaron detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

“Los detectives policiales hicieron un análisis de toda la información que la justicia había reunido sobre el prófugo, estableciendo que se encontraría en la ciudad entrerriana de San José. Tras tareas de campo, se observó a un hombre con similares características fisionómicas a las del sospechoso buscado y tras determinar su identidad fue detenido”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

El sospechoso, de 59 años, quedó a disposición del juez de Garantías de Pilar Nicolás Ceballos, imputado de “abuso sexual agravado”.

Como se dijo, la investigación comenzó el 8 de julio de 2023 con la denuncia de la víctima.

“Cuando la víctima le dijo a su padre que lo iba a denunciar, él se fue de su casa de Pilar. Desapareció. Al obtener todas las pruebas (peritajes y declaraciones testimoniales), el 25 de agosto pasado, la fiscal Semeria pidió la detención del sospechoso, que fue ordenada por el juez Ceballos el 1 de septiembre último”, explicaron fuentes judiciales.

En los próximos días, según agregaron las fuentes consultadas, se realizaran estudios de ADN para determinar si, efectivamente, los dos hijos de la víctima son también del sindicado abusador.

Al fundamentar el pedido de detención, la representante del Ministerio Público sostuvo: “Siendo indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, teniendo en cuenta la magnitud de la pena en expectativa, presumiéndose con elementos suficientes que existe peligro de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, es que solicito se sirva librar la correspondiente orden de detención del sospechoso”.

