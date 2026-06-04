No juzgar un libro por su portada es una frase que "La empleada" lleva al extremo. Lo que comienza como la historia de una exconvicta que intenta rehacer su vida trabajando para una familia adinerada, pronto se convierte en un thriller donde las apariencias engañan

Basada en la exitosa novela de Freida McFadden, la película construye buena parte de su tensión a partir de los prejuicios.

Millie (Sydney Sweeney) llega a la mansión de los Winchester cargando el estigma de haber pasado una década en prisión, mientras que Nina (Amanda Seyfried) y Andrew (Brandon Sklenar) proyectan la imagen de la pareja perfecta.

Sin embargo, conforme avanza la historia, las certezas comienzan a desmoronarse. La película juega constantemente con la percepción del espectador y lo obliga a replantearse a quién debe creerle, quién manipula a quién y cuál es la verdad.

Ese es uno de sus mayores aciertos. Más allá de los secretos familiares y los giros, "La empleada" encuentra su fuerza en la manera en que utiliza los juicios y las apariencias para poner a prueba al público.

La cinta fue muy recibida durante su estreno (en 2025); incluso, recientemente, se confirmó que ya se trabaja en una secuela.

Dónde ver: Prime Video