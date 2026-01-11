Más Información
“Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”
Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde
Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo
Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses
Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde
Miami. Un sujeto incendió este domingo en un posible acto antisemita la mayor sinagoga de Jackson, la capital de Misisipi, templo conocido en el sur de Estados Unidos por haber padecido un ataque del Ku Klux Klan en 1967 porque su rabino apoyaba los derechos civiles.
El incendio ocurrió a las 3:00 hora local en el templo Beth Israel, donde los bomberos extinguieron el fuego momentos después, pero las llamas destruyeron partes de la sinagoga, a donde llegaron el FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.
El alcalde de Jackson, John Horhn, confirmó que una persona fue detenida tras una investigación que también incluyó al FBI y al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.
Lee también Detienen a 3 personas en operativo en el suroeste de Sidney; es por "la presunta planificación de un acto violento"
“Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto”, manifestó Horhn en un comunicado.
Por ahora, las autoridades no han detallado la identidad ni el motivo del atacante, por lo que aún se desconoce si investigarán el incidente como un crimen de odio o un acto de terrorismo, aunque ya han determinado que fue un “incendio premeditado”.
El Comité Judío Estadounidense (AJC, en inglés) consideró que “este acto de odio es solo el más reciente síntoma de una peligrosa subida del antisemitismo que afrontan las comunidades judías a lo largo del país y el mundo”.
Lee también Papa León XIV condena masacre antisemita en Sídney y pide fin del odio
“Aunque nadie quedó herido, la sinagoga quedó ampliamente dañada, varios pergaminos de la Torá se destruyeron, y la congregación, la única sinagoga en Jackson, estuvo forzada a cancelar los servicios de forma indefinida”, lamentó el AJC en un comunicado.
Además, el congresista federal Ritchie Torres resaltó la importancia histórica de la sinagoga, al citar que el Ku Klux Klan la bombardeó en 1967 en una “campaña de terror” contra el rabino Perry Nussbaum por estar aliado con el Movimiento por los Derechos Civiles.
Un informe del FBI reportó en agosto pasado un crecimiento anual del 5.8% en los ataques antisemitas en Estados Unidos en 2024, además de revelar que los judíos son blanco del 70% de los ataques de odio motivado por la religión, según el AJC.
Choque diplomático entre Francia y EU; París convoca al embajador nortemaricano tras dichos de "falta de acciones contra antisemitismo"
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]