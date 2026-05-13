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Nairobi.- La policía de Sudáfrica (SAPS) desmanteló un laboratorio de fabricación de drogas a gran escala en una granja de Swartruggens, en la provincia del Noroeste (norte), en una operación que se saldó con la detención de 11 sospechosos, entre ellos cinco ciudadanos mexicanos.
Según un comunicado de la SAPS, entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y una mujer de nacionalidad mexicana, quienes formaban parte del grupo de 11 personas capturadas en la granja.
La policía informó de que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red de distribución vinculada a este centro de producción.
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“Continuaremos intensificando las operaciones destinadas a interrumpir y desmantelar redes de drogas que operan dentro de nuestras comunidades”, dijo la comisionada nacional en funciones de la SAPS, la teniente General Dimpane, en el documento.
El laboratorio, cuyo valor se estima en unos 100 millones de rands (aproximadamente 5.1 millones de euros), fue localizado mediante una operación de inteligencia en la que participaron unidades especializadas de la oficina nacional de Inteligencia Criminal, Investigaciones de Crimen Organizado y la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI).
Solo la semana pasada, la policía arrestó a 280 sospechosos por tráfico de drogas y a otros 2 mil 573 sospechosos por posesión de drogas durante operaciones realizadas en todo el país.
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mcc
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