Mary Trump, sobrina del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), se unió este jueves al equipo del presidente, Joe Biden, como invitada especial de la "spin room", el espacio donde el equipo del mandatario comentará a la prensa el debate electoral de este jueves por la noche.

Mary Trump es una de las voces elegidas por el bando demócrata para "hablar de lo que está en juego en esta elección y del claro contraste sobre los temas que la definirán", según dijo en un comunicado un portavoz.

Entre esas cuestiones clave, fortalecer la clase media, luchar por los derechos reproductivos de todas las mujeres, proteger la democracia "y el sorprendente contraste entre el carácter de cada candidato".

El apoyo de Mary Trump al rival electoral de su tío no es sorprendente. La escritora y psicóloga, de 59 años, ha hablado públicamente en el pasado del "racismo" y la "incompetencia" de este: "Solía tener pena por él, pero luego eso me resultó imposible", dijo en una entrevista hace más de tres años.

"Toda mi vida he sido testigo del narcisismo y la crueldad de mi tío", subrayó este jueves en un comunicado difundido por la campaña de Biden.

Según recalcó, "su sentido de inferioridad siempre ha impulsado sus celos y su necesidad patológica de dominar a los demás".

"Estoy esta noche en Atlanta para recordarles a todos quién es como persona y cómo gobernaría como presidente porque hay mucho en juego como para que nos equivoquemos", añadió la sobrina.

En su libro 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man', publicado en 2020, ponía ya sobre la mesa los secretos de su familia y reflejaba que en esta el dinero era el único valor, las mentiras eran aceptadas y las disculpas se veían como algo propio de los débiles.

El desacuerdo entre ambos ha llegado a los tribunales. El pasado mayo un tribunal de Nueva York dio el visto bueno a que Trump denunciara a su sobrina por su rol como fuente en una investigación del diario The New York Times sobre sus finanzas.

El expresidente considera que Mary Trump violó los términos del acuerdo de confidencialidad que era parte del pacto relativo a la herencia de Fred C. Trump, padre del expresidente, fallecido en 1999.

En la "spin room" de Biden estarán junto a Mary Trump legisladores demócratas como el senador Raphael Warnock o el congresista Robert García, además del equipo de comunicación de la campaña.

El director de Comunicaciones de la misma, Michael Tyler, apuntó que esas personas "no sólo son algunas de las voces más efectivas y confiables en la agenda del presidente", sino que también representan su "amplia y diversa" coalición y les ayudarán a garantizar que su mensaje llegue a los votantes que decidirán las elecciones del 5 de noviembre.

