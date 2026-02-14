Más Información
Cuba anunció este sábado la cancelación de su Festival del Habano, que le aporta cada año varios millones de euros gracias a una reconocida subasta, en momentos en que el país sufre una muy grave crisis energética.
En un correo electrónico enviado a los participantes y del cual AFP obtuvo una copia, el comité organizador anunció la postergación de la edición prevista del 24 al 27 de febrero, sin comunicar una nueva fecha.
En 2025, la subasta de habanos y estuches de lujo permitió recaudar 16.4 millones de euros. Oficialmente esos fondos se transfieren al sistema de salud.
