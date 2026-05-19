Más Información

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich

Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich

La mañanera de Sheinbaum, 19 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de mayo, minuto a minuto

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación

EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación

Morena mantendrá impulso a perfiles afines pese a ajustes en elección judicial; expertos ven positivo el aplazamiento

Morena mantendrá impulso a perfiles afines pese a ajustes en elección judicial; expertos ven positivo el aplazamiento

Por ébola, piden a mexicanos no viajar a África

Por ébola, piden a mexicanos no viajar a África

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

Ginebra.- El año 2026, marcado por las tensiones geopolíticas, podría ser el comienzo de un periodo de "fragilidad" en el que el se frene del 2.9% de 2025 al 2.6% en este ejercicio, advirtió ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En su nuevo informe de previsiones, la agencia de Naciones Unidas prevé una desaceleración aún mayor del crecimiento del comercio mundial, desde el 4.7% de 2025 a entre un 1.5% y un 2.5% en 2026, debido a los efectos de las en las cadenas de suministro, el transporte marítimo y las decisiones de inversión.

"Si los últimos años estuvieron marcados principalmente por tensiones comerciales e incertidumbre en las políticas, ahora los riesgos geopolíticos se están convirtiendo en la principal fuente de inestabilidad para la economía mundial", analiza UNCTAD.

Lee también

En ese contexto, los precios más altos de la energía, las interrupciones en el transporte, la volatilidad de los mercados y la búsqueda de activos financieros seguros perjudicarán a la inversión y la demanda, indica el estudio de la agencia.

Economías en desarrollo, las más expuestas

UNCTAD subraya que las economías en desarrollo están especialmente expuestas a la incertidumbre, con facturas crecientes por los combustibles, alimentos y fertilizantes, mientras lidian con presiones sobre sus monedas, condiciones de financiamiento más estrictas y menor confianza de los inversores.

Lee también

La agencia destaca además que el auge de la inteligencia artificial enmascara las cifras globales de comercio, ya que éstas fueron relativamente positivas a inicios de año pero descansaron en productos relacionados con esa tecnología, como semiconductores, servidores y equipos de procesamiento de datos.

"Fuera de esos sectores, el crecimiento del comercio fue mucho más modesto, especialmente en las industrias tradicionales y sectores vinculados a las materias primas", advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World