San Francisco. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos bloqueó temporalmente el jueves la orden de un juez federal quien exhortó al presidente Donald Trump devolver el control de las tropas de la Guardia Nacional a California después de que las desplegó allí tras las protestas en Los Ángeles por las redadas de inmigración.

El tribunal dijo que celebraría una audiencia sobre el asunto el martes. El fallo se produjo solo horas después de que la orden de un juez federal entrara en vigor al mediodía del viernes.

La corte dio al estado de California hasta el 17 de junio para argumentar por qué afirma que el gobierno de Trump actuó ilegalmente al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en el estado.

Anteriormente el jueves, el juez de distrito Charles Breyer dictaminó que el despliegue de la Guardia era ilegal y violaba la Décima Enmienda y excedía la autoridad legal de Trump. La orden sólo se aplicaba a las tropas de la Guardia Nacional y no a los marines que también fueron desplegados en las protestas de Los Ángeles. El juez dijo que no se pronunciaría sobre los marines porque aún no estaban en las calles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, que había pedido al juez que detuviera de emergencia a las tropas que ayudaban a llevar a cabo las redadas de inmigración, había elogiado el fallo anterior.

«Hoy se trataba realmente de una prueba de democracia, y hoy hemos superado la prueba», dijo Newsom en una rueda de prensa antes de la decisión del tribunal de apelaciones.

