Cónclave para elegir al nuevo Papa tendrá bajas, reportan; serían 133 los cardenales que elijan al sustituto de Francisco

Tras la muerte del papa Francisco, comenzará el cónclave para elegir al nuevo papa, por el momento asistirán un total de 133 cardenales, por lo que la mayoría para nombrar al nuevo Pontífice quedará en 89 votos.

El cardenal arzobispo emérito de Valencia (este de España) Antonio Cañizares, de 79 años, arzobispo emérito de Valencia, con opción a voto, no asistirá por “motivos de salud”, según confirmaron fuentes del obispado valenciano a El País.

Antonio Cañizares Llovera (Valencia, 1945), obispo español de 79 años, es el arzobispo emérito de Valencia desde octubre de 2022, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia y nombró como sucesor a Enrique Benavent.

Fue nombrado cardenal en 2006 por el papa Benedicto XVI y ha ocupado el cargo de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos etapas: 2005-2008 y 2017-2020.

Esta baja se suma a la del bosnio Vinko Puljić, de 79 años, quien tampoco estará presente debido a su delicado estado de salud. Mi salud no me permite asistir a un tercer cónclave.

"Los médicos no me lo aconsejan y no creo que pueda resistir físicamente. No iré a Roma, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente. He aprendido a escuchar”, explicó a Radio-Televisión Herceg-Bosna.

El papa Francisco frente a los nuevos cardenales durante el consistorio dentro de la Basílica de San Pedro. Foto: AP

Los cardenales que elegirán al nuevo Papa

Un total de 135 cardenales, con una media de 70 años y nombrados en su mayoría por el papa Francisco, se reunirán en cónclave para elegir al próximo pontífice. La representación europea aún domina, pero menos que en la última elección.

Como el límite de edad para ser convocado al cónclave es de 80 años, 117 cardenales no participarán en la elección del próximo líder de la Iglesia católica, prevista para principios de mayo.

La edad media exacta del cónclave es de 70 años y 4 meses.

Entre los cardenales electores, los del Viejo Continente serán los más numerosos en la Capilla Sixtina, con 53 representantes, es decir, el 39%.

En 2013, durante el cónclave que condujo a la elección de Francisco, 60 de los 115 cardenales eran europeos, es decir el 52%.

Tras los cardenales europeos le siguen este año los de Asia (23), América del Sur y Central (21), África (18), América del Norte (16) y Oceanía (4), según la Santa Sede.

Italia volverá a ser el país más representado en las deliberaciones, con 17 participantes, aunque este número es inferior a los 28 de 2013.

Estados Unidos (10) y Brasil (7) completan el podio de países con más cardenales participantes en el cónclave. Francia y España cuentan con cinco cada uno.

Argentina, el país natal de Francisco, tendrá cuatro representantes, al igual que Canadá, India, Polonia y Portugal.

Costa de Marfil, con dos cardenales electores, será el único país africano que contará con más de un cardenal en el cónclave.

A la lista de 70 países representados se sumará Jerusalén, una ciudad representada por el patriarca latino de la Ciudad Santa, Pierbattista Pizzaballa, que el lunes cumplió 60 años.

Su decano es actualmente Carlos Osoro Sierra, nombrado arzobispo de Madrid (España) en 2014 por el papa Francisco. Cumplirá 80 años el 16 de mayo.

El benjamín del cónclave es el arzobispo de Melbourne (Australia), Mykola Bychok, de 45 años, 2 meses y 69 días, elevado a la púrpura cardenalicia en diciembre.

De los 135 cardenales convocados al cónclave, 108 fueron nombrados por el papa Francisco: 40 en Europa, 20 en Asia, 19 en América Central y del Sur, 15 en África, 10 en América del Norte y 4 en Oceanía. Benedicto XVI nombró a 22 y Juan Pablo II a cinco.

Primeras imágenes del cuerpo del Papa Francisco. Foto: EFE

Seguiremos "el impulso del Espíritu Santo" para elegir al sucesor de Francisco

“Vamos a seguir el impulso del Espíritu Santo para escoger lo mejor posible el sucesor del papa Francisco”, aseguró este martes Czerny, designado cardenal por Francisco en 2019 y quien fue la sorpresa cuando fue elegido, ya que, pese a desempeñarse como un estrecho colaborador del Papa durante los últimos años, no era obispo.

Además, Czerny denominó a Francisco como “el sucesor de Pedro” y dijo que fue un “honor y alegría” poder colaborar en su Pontificado. “Es consistente con todo lo que ha hecho y cómo ha sido, por eso estamos sumamente agradecidos, más agradecidos que tristes. Hoy todos los diarios en Italia tienen el mismo titular: ‘El papa Francisco, el Papa de los últimos, el Papa de los pobres’. Es una gran cosa. Estamos agradecidos, tristes y con esperanza”, planteó,

Y añadió: “Estamos contentos de que los argentinos que han tenido la suerte de conocerlo desde el comienzo afirman esto, que es también nuestra experiencia, que nuestro Papa ha sido coherente, pastoralmente coherente. Lo más importante para él era la cura del pueblo de Dios y de nuestra casa común, eso es lo que motivó y orientó”.

Convencido de que Francisco “transformó la Iglesia” y también su relación con el mundo, Czerny destacó asimismo que el Papa se haya basado para su tarea en el Concilio del Vaticano II, con fuerte eje en la modernización de la Iglesia católica. “Ha hecho todo eso en el Espíritu, según la enseñanza del Concilio del Vaticano II. Es la gran reforma de papa Francisco, ponernos en el camino del Concilio”, comentó.

Con información de EFE y AFP

