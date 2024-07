Rusia, excluida de los Juegos Olímpicos de París por su ofensiva contra Ucrania, consideró este sábado que la ceremonia de apertura del megaevento deportivo fue un "fracaso masivo".

La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, apuntó en Telegram lo que consideró como fallos de funcionamiento en el espectáculo, celebrado el viernes en el río Sena de la capital francesa.

"No tenía planeado ver la inauguración. Pero después de ver las fotos, no pude creer que no fuera un deep fake [video que muestra imágenes falsas] o PhotoShop", escribió en Telegram. La ceremonia no fue transmitida en directo por la televisión rusa.

"Un desfile gay gigante"; París se convirtió en gueto para personas sin hogar: portavoz de la diplomacia rusa

Zajárova citó, entre otros, el "colapso de los transportes", después de que la red ferroviaria francesa sufriera actos de sabotaje, y los "espectadores sentados durante horas bajo una lluvia intensa".

"Los organizadores no pensaron ni en la dispersión de las nubes ni en toldos", dijo, refiriéndose a la práctica rusa de enviar aviones antes de los grandes eventos al aire libre para intentar romper las nubes.

Zajárova también dijo que el centro de París se había "transformado en un gueto para personas sin hogar" y que las "ratas inundaron las calles" de la capital.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores criticó particularmente la presencia de 'drag queens' en un cuadro artístico de la ceremonia, cuya puesta en escena hizo pensar en la última cena de Jesucristo con sus apóstoles.

Fue una "burla de una historia sagrada para los cristianos" con "apóstoles representados por travestis", criticó.

"En París decidieron que si los anillos olímpicos son multicolor, puedes convertirlo todo en un desfile gay gigante", agregó.

Únicamente 16 deportistas rusos aceptaron la invitación del Comité Olímpico Internacional (COI) de participar bajo bandera neutral en el evento.





