Celebran a la Virgen en EU con cupo limitado

Mientras que la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y prácticamente todas las iglesias y parroquias en territorio mexicano dedicadas a La Guadalupana permanecen cerradas, sin Las Mañanitas y sin los rituales y rezos que marca la tradición; en Estados Unidos los feligreses y creyentes de la Madre de Dios aparecida en el Tepeyac, acuden a misas en las parroquias dedicadas justamente a la Virgen de Guadalupe en su día.

“Las razones son variadas y tienen que ver por un lado por la cantidad de personas que se aglomeran en un país y en otro”, explica Raúl Ramírez, mexicano originario de Zacatecas con residencia en California. “En México, sin duda, suman miles y miles más que aquí -en Los Ángeles-, por ejemplo, y eso dificulta a las autoridades tener control. Pero la otra parte es que, lastimosamente, allá -en la república mexicana- no respetan las solicitudes de la distancia y el cubrebocas, no hacen caso a las autoridades y muchas veces ni a los curas. Aquí -en la Unión Americana- es menos gente y más acostumbrada a tomar en cuenta lo que se les pide”.

Por su parte, el reverendo Jorge Onofre Salazar, a cargo de la iglesia ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ en la Placita Olvera de Los Ángeles, comenta que “desde ayer comenzamos las celebraciones -a la Virgen de Guadalupe-; tuvimos las mañanitas en completo orden y hoy -12 de diciembre- estamos dando las misas en áreas abiertas y controladas. La gente es muy consciente y nos ayuda mucho”.

Los Ángeles, Nueva York y curiosamente Miami son las tres ciudades de la Unión Americana con mayor tradición Guadalupana, de acuerdo con los propios creyentes. “Yo soy ecuatoriana, pero conozco también colombianos, venezolanos, cubanos, argentinos, peruanos y de todos lados de Latinoamérica que adoran a la Virgen de Guadalupe”, dice a EL UNIVERSAL muy emocionada Mónica Ponce. “Recordemos que San Juan Pablo Segundo la consagró -a la Guadalupana- como la Emperatriz de América y desde entonces ya es de todos nosotros en el continente también igual que de los mexicanos”.

La iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe en el condado Miami-Dade se encuentra en la ciudad de Doral. La idea original de su construcción fue iniciada por el padre Tomás Marín, de origen cubano, quien durante más de una década y media encabezó el esfuerzo de los donativos para su construcción, ofreciendo las misas de cada domingo y fechas especiales desde la cafetería de una escuela; hasta que finalmente se materializó la casa de la Madre de Dios aparecida en el Tepeyac y aunque al poco tiempo le asignaron otra iglesia, siempre estuvo al pendiente de su obra, hasta su muerte en diciembre de 2018, víctima de cáncer.

“Hoy es un día muy especial y quisiéramos celebrarla todos juntos, pero este año, lamentablemente por las razones que todos conocemos por Covid-19, esto no será posible”, comenta el reverendo Israel Eduardo Mago, quien explica la manera en que se organizaron para las celebraciones eucarísticas en este día; “la capacidad para este 12 de diciembre para las misas es limitada. Sólo 400 personas por misa están presentes con sus mascarillas y precisamente para guardar la sana distancia. Nosotros no hicimos la selección de quienes asisten o no dentro de la iglesia; pedimos que nos hablaran por teléfono para hacer sus reservaciones y conforme fueron entrando las llamadas se fueron apuntando a los asistentes hasta que se terminaron los lugares de cada horario”. Las personas que están presentes en cada misa son quienes llamaron para hacer la cita correspondiente y quienes no alcanzaron lugar, lo respetan.

Adicionalmente, Our Lady of Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe) puso una imagen de la Virgen en uno de los estacionamientos aledaños “con el fin de que arriba de sus autos y de manera ordenada, todas aquellas familias o personas que quieran pasar junto a ella y venerarla, agradecerle y rezarle un Ave María, puedan hacerlo independientemente de las misas en este 12 de diciembre”.

La mayoría de las iglesias Guadalupanas de Los Ángeles, de Nueva York, de Miami y de muchas otras en la Unión Americana, han estado desde esta media noche transmitiendo en vivo a través de sus plataformas digitales para que sus fieles seguidores puedan presenciar y vivir la tradición y la experiencia de este día tan especial.

“En el caso de aquí –en Our Lady of Guadalupe en la ciudad del Doral- vamos a estar amenizando con música religiosa en varios horarios y dando gracias a la Virgen por sus bendiciones”, comenta Juan Delgado, arreglista y músico religioso, ganador de un ‘Grammy’. “El canto es una de las maneras más maravillosas para acercarte a Dios y a su Madre, en este caso, a nuestra Virgen de Guadalupe. El canto nos hace vibrar y nos eleva a un nivel de energía que sólo viviéndolo se puede comprender”.

En un sentir general de muchos presentes en Miami y Los Ángeles, este año no ha permitido que las tradiciones como este día se lleven como deben ser; pero la pandemia sin duda los ha hecho reflexionar y acercarse mucho más a Dios y a la Virgen. Valorar la vida, cambiar sus metas, acrecentar su solidaridad y pedir por los demás son los comentarios más escuchados; y especialmente pedir por quienes han perdido la batalla contra el Covid y cualquier otra enfermedad.

“Vamos a salir de todo esto -la pandemia- y seguramente seremos mejores seres humanos y nos mantendremos más cercanos a la fe que nos une como hermanos e hijos también de la Santísima Virgen María de Guadalupe”, asegura el padre Onofre Salazar. “No dejen de dedicarle una oración ya sea para dar gracias o hacer alguna petición que necesiten”.