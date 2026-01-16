Más Información
México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"
Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido
Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad
Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco
Un tercer avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó este viernes de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con ayuda humanitaria para los habitantes de Jamaica, afectados por el paso del huracán “Melissa” que arrasó el oeste del país caribeño.
La aeronave Hércules C-130, de la flota de transporte pesado de la FAM, partió con dirección al Aeropuerto Internacional “Sir Donald Sangster”, Montego Bay, con diversos insumos, entre ellos cascos de seguridad, chalecos con cinta reflejante, botas de hule reforzado, mantas térmicas, motosierras, generadores de energía, botas de seguridad, kits de higiene y otros artículos similares.
Al momento, el Escuadrón Aéreo 302 de la Fuerza Aérea Mexicana ha trasladado 38 mil 887 kilogramos de insumos de ayuda humanitaria a Jamaica, en tres vuelos realizados entre ayer y este viernes, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Lee también Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país
Para esta misión de ayuda humanitaria, se conformó una delegación integrada por elementos de la Fuerza Aérea, Ejército y personal de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dan seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche; Segob dice que no hay derecho a "una persecución sin sentido"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]