Un tercer avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó este viernes de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con ayuda humanitaria para los habitantes de , afectados por el paso del que arrasó el oeste del país caribeño.

La aeronave Hércules C-130, de la flota de transporte pesado de la FAM, partió con dirección al Aeropuerto Internacional “Sir Donald Sangster”, Montego Bay, con diversos , entre ellos cascos de seguridad, chalecos con cinta reflejante, botas de hule reforzado, mantas térmicas, motosierras, generadores de energía, botas de seguridad, kits de higiene y otros artículos similares.

Al momento, el Escuadrón Aéreo 302 de la Fuerza Aérea Mexicana ha trasladado 38 mil 887 kilogramos de insumos de ayuda humanitaria a Jamaica, en tres vuelos realizados entre ayer y este viernes, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa" (16/01/2026). Foto: Especial
Para esta misión de ayuda humanitaria, se conformó una delegación integrada por elementos de la Fuerza Aérea, Ejército y personal de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

