El canciller en funciones de Alemania, Olaf Scholz, llamó este sábado a defender el ideal europeo surgido tras la Segunda Guerra Mundial en el acto de conmemoración del octagésimo aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Neuengamme, cerca de la ciudad norteña de Hamburgo.

Una de las enseñanzas esenciales de los crímenes cometidos por los nazis es la "profunda convicción" de que los europeos tienen que dejar atrás la guerra en su continente, dijo Scholz durante la ceremonia, en la que condenó una vez más la invasión rusa de Ucrania como ruptura de este acuerdo.

Frente a una Europa "de reconciliación, libertad y democracia" y a sociedades que luchan contra el antisemitismo y el racismo y protegen la dignidad humana, se posicionan en todo el mundo "autócratas, extremistas y populistas" que pretenden atacar y destruir esos ideales, aseguró el canciller en funciones.

"No podemos permitirlo, en particular Alemania no puede permitirlo. Porque debemos ser conscientes de los abismos a los que llevan el imperialismo, la privación de derechos y el odio racial", declaró.

Los restos de los cuarteles en el sitio del antiguo campo de concentración de Neuengamme se muestran en Hamburgo, Alemania, el 3 de mayo de 2025, antes de una ceremonia para conmemorar el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Neuengamme por soldados británicos el 2 de mayo de 1945. Foto: AFP

Al menos 42 mil 900 prisioneros murieron en Neuengamme

Scholz recordó en su discurso, que por Neuengamme, el mayor de los campos de concentración establecidos por las SS nazis en el noroeste de Alemania, pasaron al menos 100 mil prisioneros procedentes de toda Europa.

Cuando las fuerzas británicas llegaron al campo, el mismo día que tomaron Hamburgo, en Neuengamme no quedaba nadie, ya que los supervivientes habían sido evacuados con anterioridad por los nazis, a otros campos o en las llamadas "marchas de la muerte", relató el canciller en funciones

Finalmente, más de 9000 prisioneros fueron embarcados en dos barcos de pasajeros en la bahía de Lübeck que hacían las veces de cárcel flotante, y casi 7000 murieron cuando la fuerza aérea británica los bombardeó por error, ese mismo 3 de mayo de 1945.

Por lo menos 42 mil 900 prisioneros de Neuengamme perdieron la vida durante su estancia en el campo, ejecutados, ahorcados o debido a las condiciones infrahumanas, dijo el canciller, que enfatizó que los crímenes nazis ocurrieron "a la vista de todos".

A la ceremonia en el antiguo campo de concentración asistió la superviviente Helga Melmed, nacida en una familia judía en Berlín en 1928 y que a partir de los 13 años fue deportada en diversos campos, entre ellos el de Neuengamme.

Además, según los organizadores acudieron al acto delegaciones y familiares de antiguos prisioneros procedentes de Bélgica, Dinamarca, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Países Bajos, Bolonia, Suiza y Reino Unido.

