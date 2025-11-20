Más Información

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

"Make Mexico Safe Again": Diputado migrante del PAN pide a comunidad internacional voltear a ver lo que pasa en el país

¡Tómalo en cuenta! Reabren varias estaciones del Metro; solo una permanece cerrada

Las quieren crear una fuerza de voluntarios compuesta de hasta 300 mil personas, similar a la de países del norte de Europa como Finlandia o Suecia, que permita "asegurar la defensa" de ante el aumento de las amenazas.

En documentos dados a conocer este jueves por la cadena de televisión canadiense CTV News, el indica que "las crecientes amenazas impulsadas por el rápido avance de las tecnologías plantean desafíos urgentes, simultáneos e inigualables para la capacidad de Canadá de defenderse".

Y añade que "la seguridad global se ha visto profundamente afectada por el aumento de la competencia estratégica entre Estados, junto con la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales vinculados al cambio climático".

La respuesta es que "el conjunto de la sociedad" contribuya a la defensa del país, con el incremento del número de reservistas de 30 mil a 100 mil y la creación de una fuerza suplementaria compuesta por 300 mil voluntarios.

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, declaró a CTV News que el modelo planteado es similar al sistema de "defensa total" de Finlandia o Suecia.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas canadienses cuentan con 63 mil 500 soldados en activo y unos 22 mil 500 reservistas, aunque el objetivo del Gobierno canadiense es de 71 mil 500 y 30 mil respectivamente.

Los planes para dotar al país de una fuerza de voluntarios compuesta de centenares de miles de personas se producen cuando el presidente de EU, , ha repetido en numerosas ocasiones su interés de anexar Canadá, lo que ha provocado una oleada de nacionalismo en el país.

