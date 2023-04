MADRID.- El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó este martes un ataque contra un convoy diplomático estadounidense en el marco del conflicto en Sudán entre el Ejército de ese país y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"Ayer, un convoy diplomático estadounidense fue tiroteado. Todas las personas están a salvo", declaró a los periodistas desde Japón, donde se encuentra en una cumbre de los ministros de Exteriores del G7.

Blinken, quien indicó que el incidente está siendo investigado, calificó el ataque de "imprudente, irresponsable e inseguro", según ha informado la cadena de televisión ABC.

Las FAR indicaron que han arrestado a "un gran número de personas que vestían uniformes de las FAR después de que los golpistas se los distribuyeran y los armaran para infiltrarse en las FAR, y para facilitar su cruce por los puentes que controlamos".

Blinken pide a líderes poner un alto al fuego

Blinken, que habló por teléfono con el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, y el líder del Ejército, Abdelfatah al Burhan, pidió un alto el fuego de 24 horas para que los civiles puedan "regresar con sus familias de forma segura y obtener los suministros de emergencia que necesitan desesperadamente".

Los enfrentamientos que se iniciaron el pasado 15 de abril se producen tras semanas de tensiones entre el Ejército y las FAR sobre la reforma de las fuerzas de seguridad durante las negociaciones para un nuevo gobierno de transición.

El lunes, y por tercer día consecutivo, se dieron intensos combates entre las dos partes del conflicto en la capital del país, Jartum, así como en otros puntos de la geografía sudanesa.

Tras el estallido del conflicto la ONU, que ha señalado que intentará detener los combates por motivos humanitarios, informó que los 10 organismos y sus 4 mil empleados presentes en Sudán se han visto forzados a interrumpir la mayor parte de sus programas en el país a causa de los combates entre el ejército sudanés y los paramilitares. * Con información de EFE

