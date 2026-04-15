Más Información

“El Pez” y “El Fresa”, 20 años de operar en impunidad; Familia Michoacana domina en 4 estados

“El Pez” y “El Fresa”, 20 años de operar en impunidad; Familia Michoacana domina en 4 estados

Presentan comité de científicos para analizar viabilidad de explotar gas no convencional; participan UNAM, IPN y UAM

Presentan comité de científicos para analizar viabilidad de explotar gas no convencional; participan UNAM, IPN y UAM

Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump

Sheinbaum, de nuevo entre los 100 líderes más influyentes del mundo de Time; aparece este 2026 junto al papa León XIV y Trump

Dan dientes a la ASF; investigará por oficio

Dan dientes a la ASF; investigará por oficio

Trump lo vuelve a hacer: postea imagen con Jesús creada con IA; "a la izquierda radical no le gustará", dice

Trump lo vuelve a hacer: postea imagen con Jesús creada con IA; "a la izquierda radical no le gustará", dice

Anticorrupción abre expediente a Villamil por posibles faltas administrativas; no busco disculpas sino acciones, dice periodista que los denunció

Anticorrupción abre expediente a Villamil por posibles faltas administrativas; no busco disculpas sino acciones, dice periodista que los denunció

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Nissan lanza alerta por aranceles

Nissan lanza alerta por aranceles

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

Laura Ballesteros va contra discriminación por gordofobia; busca reformar artículo primero de la Constitución

Laura Ballesteros va contra discriminación por gordofobia; busca reformar artículo primero de la Constitución

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta Sheinbaum: Luisa Alcalde; agradece respaldo

No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta Sheinbaum: Luisa Alcalde; agradece respaldo

El anunció el miércoles un plan para mejorar el para mil millones de personas en los próximos cuatro años.

El programa, bautizado Water Forward, tiene como objetivo "ampliar los servicios de fiable y reforzar los sistemas frente a sequías e inundaciones".

La entidad adelantó que sus propios fondos y asesoramiento técnico conseguirán mejorar el a unos 400 millones de personas para 2030, y que el resto provendría de socios.

Lee también

Entre las instituciones que participarán se encuentran los bancos regionales de desarrollo, el fondo de desarrollo de la y el Nuevo Banco de Desarrollo, alineado con los , según informó el Banco Mundial.

La mitad de la población mundial, unos cuatro mil millones de personas, sufren escasez de agua, debido en parte a "políticas poco claras, regulaciones débiles y servicios públicos financieramente insostenibles que han ralentizado el progreso y disuadido la ", señaló el Banco.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tarjeta Dorada sustituye a la Tarjeta INAPAM? Esto es lo que deben saber los adultos mayores. Foto: Especial

¿Adiós INAPAM en 2026? La verdad detrás de la Tarjeta Dorada que preocupa a adultos mayores

SAT 2026: ¿cuánto tarda la devolución del saldo a favor y cuál es el monto máximo que puedes recibir? Foto: Canva / SAT

¿Ya pediste tu devolución? SAT revela cuánto tarda en pagarte y el monto máximo en 2026

Trabajo en Canadá/ iStock/ Sviatlana Barchan

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Pasaporte o visa primero? La duda más común antes de tramitar la visa de Estados Unidos

Kennedy Space Center Florida. Foto: iStock/ Allard1

¿Dónde festejar el Día del Niño en Estados Unidos? 10 lugares perfectos para ellos