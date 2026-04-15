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El Banco Mundial anunció el miércoles un plan para mejorar el acceso al agua para mil millones de personas en los próximos cuatro años.
El programa, bautizado Water Forward, tiene como objetivo "ampliar los servicios de abastecimiento de agua fiable y reforzar los sistemas frente a sequías e inundaciones".
La entidad adelantó que sus propios fondos y asesoramiento técnico conseguirán mejorar el suministro de agua a unos 400 millones de personas para 2030, y que el resto provendría de socios.
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Entre las instituciones que participarán se encuentran los bancos regionales de desarrollo, el fondo de desarrollo de la OPEP y el Nuevo Banco de Desarrollo, alineado con los BRICS, según informó el Banco Mundial.
La mitad de la población mundial, unos cuatro mil millones de personas, sufren escasez de agua, debido en parte a "políticas poco claras, regulaciones débiles y servicios públicos financieramente insostenibles que han ralentizado el progreso y disuadido la inversión", señaló el Banco.
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