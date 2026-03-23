Liquid I.V. e Isla Urbana buscan transformar la lluvia en acceso al agua potable

En un contexto donde el acceso al agua potable sigue siendo un desafío para millones de personas en el mundo, diversas organizaciones y empresas están impulsando proyectos que buscan ampliar las alternativas para obtener este recurso.

En México, una de estas iniciativas apuesta por transformar la lluvia en una oportunidad para comunidades que enfrentan dificultades para contar con agua de manera constante.

Leer también Mira al cielo nocturno: los 5 planetas que podrás ver a simple vista; conoce la fecha exacta

De acuerdo con estimaciones internacionales, una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso regular al agua potable, una situación que impacta directamente en la salud, la hidratación y la calidad de vida de las personas. Frente a este panorama, proyectos enfocados en la captación de lluvia están ganando relevancia como una opción para complementar el suministro de agua en distintas regiones.

En este contexto, Liquid I.V.® e Isla Urbana renovaron en 2026 su alianza para impulsar sistemas de captación de lluvia en comunidades de Oaxaca, una estrategia que busca aprovechar las precipitaciones para contribuir al acceso al agua potable y promover un uso más consciente del recurso.

¿Por qué la captación de lluvia es una alternativa frente a la escasez de agua?

En distintas regiones de México, el acceso al agua potable puede verse limitado por factores como la infraestructura, la distancia a las fuentes de abastecimiento o la variabilidad climática. Ante estos retos, la captación de lluvia se ha posicionado como una alternativa que permite aprovechar un recurso natural disponible durante la temporada de lluvias.

Los sistemas de captación funcionan mediante la recolección del agua que cae sobre los techos de las viviendas. Posteriormente, el líquido se conduce a través de filtros y tuberías hacia cisternas o depósitos diseñados para su almacenamiento.

Este modelo no solo permite aprovechar las precipitaciones que de otra manera se desperdiciarían, sino que también contribuye a reducir la presión sobre otras fuentes de abastecimiento.

Liquid I.V actividades que fomentan el acceso al agua. Foto: Berenice Fregoso/ El Universal

Un proyecto que busca ampliar el acceso al agua potable en Oaxaca

Como parte de su colaboración en México, Liquid I.V.® e Isla Urbana plantearon metas concretas para 2026, enfocadas en contribuir a ampliar el impacto de los sistemas de captación de lluvia en comunidades de Oaxaca.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra:

La instalación de 29 nuevos sistemas de captación de lluvia

Un potencial de recolección de hasta 2,250,000 litros de agua al año

Beneficio directo para alrededor de 1,200 personas

La iniciativa combina infraestructura, capacitación y participación comunitaria para que las familias puedan aprender a operar y mantener los sistemas instalados.

Isla Urbana, organización mexicana especializada en captación de lluvia, ha desarrollado durante años proyectos enfocados en demostrar la viabilidad de esta tecnología en distintas regiones del país. Su trabajo integra el conocimiento de diseñadores, ingenieros, educadores y especialistas que colaboran para adaptar las soluciones a cada comunidad.

Educación y participación comunitaria: claves para el funcionamiento del proyecto

Uno de los elementos centrales de este tipo de iniciativas es la participación de las propias comunidades. Más allá de la instalación de los sistemas, los proyectos incluyen procesos de capacitación para que las personas conozcan cómo funciona la captación de lluvia y cómo darles mantenimiento a los equipos.

Este enfoque permite que los sistemas puedan ser adoptados para mantenerse activos a largo plazo y que las familias desarrollen un mayor conocimiento sobre el manejo del agua mediante esta ecotecnología .

Además, la educación ambiental forma parte del proceso para fomentar hábitos de uso responsable del agua, especialmente en regiones donde el recurso es limitado.

Liquid I.V lanza iniciativa que combina infraestructura, capacitación y participación comunitaria. Foto: Cortesía

¿Qué podemos hacer desde casa para cuidar el agua?

Aunque los proyectos comunitarios representan un paso importante para ampliar el acceso al agua potable, especialistas coinciden en que el cuidado del recurso también comienza en la vida cotidiana.

Algunas acciones simples que pueden ayudar a optimizar el uso del agua incluyen:

Revisar y reparar fugas en llaves o tuberías

Utilizar recipientes para recolectar agua de lluvia en pequeñas cantidades

Reducir el tiempo de la ducha

Reutilizar agua para actividades como el riego de plantas

Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden contribuir a un uso más responsable del agua y a crear mayor conciencia sobre su importancia.

En ese sentido, iniciativas como la alianza entre Liquid I.V.® e Isla Urbana buscan sumar esfuerzos para que más comunidades puedan acceder al agua potable y, al mismo tiempo, fortalecer la cultura del cuidado del agua en México.

En un escenario donde el acceso al agua sigue siendo un reto global, proyectos basados en la captación de lluvia muestran cómo la colaboración entre organizaciones, empresas y comunidades puede abrir nuevas alternativas para aprovechar un recurso natural esencial para la hidratación y la vida cotidiana.

Leer también Dua Lipa x Nespresso; lanzan primer teaser de la campaña grabada en CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.