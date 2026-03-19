Dua Lipa x Nespresso; lanzan primer teaser de la campaña grabada en CDMX

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La famosa cantante británica de origen albanés y kosovar,, fue anunciada como la nueva embajadora de la marca de café, Nespresso.

La intérprete de éxitos como "Dance the Night Away", "New Rules" y "Levitating" se une a George Clooney como nueva imagen de la empresa cafetera.

Con esta alianza, Nespresso no solo apuesta por una de las figuras más influyentes de la actualidad, sino que busca alcanzar una conexión con nuevas generaciones.

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Dua Lipa x Nespresso. Foto: Nespresso
Dua Lipa x Nespresso. Foto: Nespresso

Nespresso lanza primer teaser de la nueva campaña con Dua Lipa que fue filmado en CDMX

El primer teaser de la nueva campaña de con Dua Lipa comenzó a circular en redes sociales el pasado 18 de marzo, causando furor entre los fanáticos nacionales, pues fue grabado en la Ciudad de México.

En el corto publicitario se aprecia un autobús color morado que tiene la imagen de la cantante y dice "Dua Lipa for Nespresso". Posteriormente, se ve a la intérprete en primer plano cruzando la calle.

Trae un atuendo color azul claro, audífonos de diadema y camina con las manos en los bolsillos delanteros de sus jeans, simulando calma.

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¿Dónde se grabó el teaser de la nueva campaña de Dua Lipa x Nespresso?

El preview de la campaña, que dura únicamente nueve segundos, termina con una escena en ángulo contrapicado que muestra un edificio de la CDMX.

Se trata de la esquina de la MacStore Torre Reforma, un edificio emblemático, ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma.

Está ubicado exactamente en: Planta baja, Av. P.º de la Reforma 483, Cuauhtémoc, 06500.

MacStore Torre Reforma. Foto: Juan Carlos Fonseca Mata
MacStore Torre Reforma. Foto: Juan Carlos Fonseca Mata

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