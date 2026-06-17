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Lima. Un montañista mexicano y su esposa canadiense murieron este miércoles al ser alcanzados por una avalancha de nieve cuando escalaban el pico Tocllaraju, en la cordillera Blanca de Perú, informó un equipo de socorristas que rescató con vida al tercer miembro de la expedición.
El deslizamiento se registró en la madrugada cuando el trío de andinistas ascendía los 6 mil 34 metros de altura del nevado, ubicado en la región Ancash, a unos 400 kilómetros al norte de Lima.
El andinista sobreviviente es el peruano Florentino Caldua, informó en su cuenta Instagram la Asociación de Guías de Montañas del Perú (AGMP), grupo privado que lideró su rescate.
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Las víctimas son el mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone, señaló la radio RPP.
Un equipo de rescatistas de la AGMP logró recuperar el cuerpo de uno de ellos, señaló la institución.
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La cordillera Blanca, en el noreste de Perú, alberga montañas como el Huascarán, el más elevado del país con 6 mil 757 metros de altura, y el Huandoy (6.395 ms) y atraen a escaladores y turistas de todo el mundo.
El Ministerio peruano del Interior informó más temprano que había enviado un helicóptero de la policía para rescatar a los montañistas.
Navarro era un guía mexicano de montaña con 26 años de experiencia, según su cuenta de Instagram, mientras Covone también es una montañista que ha escalado en varias partes del mundo.
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La exigencia para un rescate aéreo fue solicitada por la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), una institución privada que reúne a guías expertos de montaña. El presidente de la AGMP, Beto Pinto, dijo a The Associated Press que a las 2:00 de la madrugada (0700 GMT) recibió una llamada telefónica de Caldua, quien le contó que sus compañeros quedaron cubiertos por la nieve, mientras él logró escapar.
Eventos fatales, incluidas avalanchas, han ocurrido en varias ocasiones en los nevados de Perú. En 2024, la nieve derretida en un sector del nevado Huascarán, también en la “Cordillera Blanca”, mostró el cuerpo momificado de un estadounidense sepultado por una avalancha hace más de dos décadas en 2002.
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En el último medio siglo el cambio climático ha afectado a la “Cordillera Blanca” donde se ha derretido el 27% de su cobertura de hielo, según datos oficiales. Por décadas, entre mayo y septiembre, varias zonas con nevados en Perú son visitadas por montañistas de diversas partes del mundo.
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