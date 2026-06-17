Lima.— El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convocó ayer a una movilización en Lima el próximo viernes en “defensa del voto popular” y en rechazo al resultado de la segunda vuelta electoral que le da un virtual triunfo a la derechista Keiko Fujimori, con 99% del total del escrutinio.

Fujimori, de 51 años, aventaja por más de 35 mil votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados. Para declarar un ganador deben ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 256 mil votos, lo que puede llevar días. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”.

Juntos por el Perú denunció “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades”, que no fueron precisadas por la organización política. La postura refleja un cambio en su posición respecto al escrutinio. Hace una semana, cuando Sánchez lideraba el conteo, anunciaron que respetarían el veredicto sea quien fuera el ganador.

Juntos por el Perú subrayó que el Estado de derecho y la gobernabilidad se mide por la probidad de los comicios.

Remarcó que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado”. “No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias”, apuntó.

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El propio Sánchez compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que defendió que “el derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional” y que él las respeta como demócrata.

“¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo! Una verdadera democracia tiene altos estándares de ciudadanía y justicia electoral!”, agregó el candidato y actual legislador.

Previa a la actividad del viernes, el comando de campaña de Sánchez, que participó en los comicios en nombre del destituido y apresado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), convoca a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país este miércoles.

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