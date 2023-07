Bruselas. - Las armas ligeras y de pequeño calibre que se cobran víctimas en todo el mundo, incluyendo en México a mano de sicarios al servicio del mejor postor, muchas veces proceden de naciones que no suelen estar asociadas con masacres y escándalos de la mafia, como es el caso de la próspera Austria.

Reconocida por ocupar el quinto puesto entre los países de la Unión Europea (UE) con la renta por habitante más alta, la nación alpina es uno de los mayores centros del tráfico de armas en el Viejo Continente, título que se ha ganado al paso de los años por el papel relevante que desempeña como país de origen, tránsito y destino.

“Es un importante centro de tráfico de armas, porque se encuentra en la intersección de Europa Occidental, Oriental y Meridional. El comercio ilegal de armas de fuego en Austria cuenta con un importante mercado delictivo, y Austria está considerada como país de origen, tránsito y destino de este tipo de armas”, dice a este diario Stephan Möhrle, director Ejecutivo del Arms Information Centre con sede en Alemania.

En Europa, Viena destaca por tener una de las tasas más altas de registro de armas entre la población. De acuerdo con un Eurobarómetro realizado a solicitud de la Comisión Europea, 7% de los austriacos poseen un arma, detrás de los chipriotas, finlandeses, eslovacos, lituanos y suecos.

Igualmente hay un número importante de armas clandestinas en circulación. El Programa sobre Políticas de Armas de la Universidad de Sídney estima que entre las lícitas e ilícitas suman unas 2 millones 160 mil armas en una población de menos de 9 millones de habitantes.

Además es un importante exportador de armas de fuego. La organización Small Arms Survey con sede en Ginebra clasifica a la nación del centro de Europa como un productor de talla “media”, detrás de los gigantes, Estados Unidos, China y Rusia. Entre las empresas que dominan el mercado global de armas pequeñas está la austriaca Steyr-Mannlicher.

Al margen del tráfico interno, está el que va de paso. Por aquí transitan armas cortas y en algunos casos fusiles Kalashnikov que vienen de los Balcanes occidentales, así como las que entran por Italia.

Los trabajos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional apuntan que el tráfico hacia, desde y a través de Austria, involucra a la mafia italiana, concretamente la 'Ndrangheta y la Camorra, así como agrupaciones de chechenos, georgianos, turcos, albaneses, serbios, croatas y bosnios.

"El tráfico de armas tiene lugar en Austria y otros países de la UE de la mano de otras actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas. El tráfico de armas procede principalmente de los Balcanes, que formaban parte de la antigua Yugoslavia”, dice a EL UNIVERSAL Nils Duquet, director del Vlaams Vredesinstituut, una instancia especializada en la materia y que realiza trabajos de investigación para el Parlamento Flamenco.

“Austria es tanto un país de tránsito para las armas procedentes del sur de Europa con destino a Escandinavia y Europa Occidental, como un país de origen debido al elevado número de armas ilegales que circulan por el país. Esto lo vemos en países conocidos por ser productores de armas, como Bélgica”, agrega.

Otro elemento que pone a Austria en el mapa, es el elevado know-how que hay en la población. El experto sostiene que al igual que en Bélgica, en Austria hay gran conocimiento sobre armas, muchas personas saben cómo fabricarlas, repararlas y reconvertirlas.

“Esto los convierte en nodos, la gente ve a Austria y Bélgica como países de armas, y esto sirve de imán para quienes buscan adquirir una. La tendencia observada en la última década es un aumento del uso de armas desactivadas y convertidas; y para ello es necesario que haya una persona con conocimientos de armas en la red”, sostiene Duquet.

El arma austriaca con mayor demandada por excelencia es la pistola Glock. De acuerdo con Small Arms Survey, la serie Glock 17 está en servicio en más de 5 mil departamentos de policía y agencias de Estados Unidos y desde hace dos décadas todos los días la portan más de medio millón de oficiales estadounidenses.

Duquet explica que las pistolas Glock de fabricación austriaca suelen ser objeto de tráfico, ya que gozan de buena reputación por su fiabilidad y, por lo tanto, son muy populares entre los delincuentes de Europa y Estados Unidos.

“Sabemos de incautaciones de pistolas Glock en América Latina, pero no hemos identificado esquemas de tráfico ilícito que se inicien en Austria y estén directamente conectados con países latinoamericanos.

“Estas armas terminan, por ejemplo, en México a través del mercado estadounidense, es decir, se importan legalmente a Estados Unidos desde Austria y luego se compran y trafican ilícitamente a México a través de leyes laxas”.

Afirma que las armas también llegan legalmente a Brasil, donde desaparecen de las manos de sus propietarios legales y acaban en circuitos delictivos.

“No existe una organización criminal especializada en este ámbito; las armas llegan legalmente a Estados Unidos o Brasil y desaparecen allí, donde se les pierde la pista”.

El experto en derecho internacional y no proliferación, Möhrle, no duda que algunas de las armas traficadas en Austria lleguen a parar a Latinoamérica.

“Dado que algunas de las armas incautadas en Brasil procedían de Austria, hay razones sólidas para creer que las armas vendidas ilegalmente están vagando por todo el mundo. Normalmente las armas buscan "su campo de batalla", y no veo ninguna razón para creer que Latinoamérica no sea un lugar donde este comportamiento de las armas no se aplique”, indica.

Un estudio con fecha de abril elaborado conjuntamente por Small Arms Survey y la Agencia sobre Crimen y Seguridad de la Comunidad del Caribe (IMPACS), indica de las 2 mil 390 armas de fuego decomisadas en el Caribe y presentadas a INTERPOL para rastrear su origen entre 2015 y 2021, el 35% fueron Glock.

La investigación precisa que es extremadamente difícil determinar hasta qué grado los delincuentes caribeños tienen acceso a estas armas, pero los datos proporcionados por autoridades de la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y San Martín sugieren que las más comunes son las denominadas “fantasmas”, es decir aquellas sin serie y que no pueden ser rastreadas.

De las 61 pistolas modelo Glock incautadas o vinculadas a delitos por las autoridades de esos territorios entre 2017 y mediados de 2022, 16 eran pistolas P80, de las que al menos 12 carecían de número de serie.

Círculo vicioso

Möhrle hace énfasis en las implicaciones que está teniendo el tráfico austriaco en el uso de la violencia por parte de grupos de delincuencia organizada activos en Europa.

De acuerdo con Europol hay una creciente disposición de los grupos de delincuencia organizada a emplear la violencia mortal en la consecución de sus objetivos delictivos, particularmente en Holanda, Bélgica, Dinamarca, Italia, España y Suecia.

“En muchos países de la UE el tráfico de armas y la violencia armada no es una prioridad, en algunos casos debido a los bajos niveles”, afirma Duquet.

“Lo que estamos viendo es un aumento de la disponibilidad, es cada vez más fácil adquirir una, lo que implica un riesgo, porque no sólo acceden a ellas los grandes delincuentes, sino también los pequeños, y cuando los delincuentes de bajo nivel las adquieren es más probable que las utilicen”.

“Los delincuentes de alto nivel saben que cuando las utilizan van a generar atención, mientras que los delincuentes de bajo nivel, normalmente más jóvenes, no son tan conscientes de ello y son más propensos a los tiroteos. Esto provoca un aumento de la inseguridad entre los delincuentes, lo que desencadena la adquisición de armas para defenderse. Se crea así un círculo vicioso que acaba desencadenando el tráfico. A más violencia armada, más tráfico de armas”.

Como ejemplo de ésta dinámica hace referencia a Suecia, donde las muertes por arma de fuego se han duplicado en las dos últimas décadas.

Problemático legado

Para Duquet la respuesta de las autoridades está en una mayor cooperación con los países de la antigua Yugoslavia y en el reforzamiento de la normativa, sobre todo en el ámbito de las redes.

Sostiene que Internet está desempeñando un papel importante en el tráfico. Los fabricantes locales están adquiriendo componentes por separado en la red.

Aquí Austria desempeña un papel importante, porque no se necesita licencia para comprar un armazón de pistola, que es la base del rompecabezas. El armazón se compra legalmente en Austria y llega a casa por paquetería, lo que dificulta la detección.

Otro fenómeno preocupante en la red es la adquisición de armas fabricadas con impresoras 3D. Hasta hace dos años las incautaciones eran una rareza, ahora se registran en varios países europeos.

Afirma que el próximo reto será la guerra de Ucrania. “Todavía estamos lidiando con el problemático legado de las armas heredadas de la guerra en la antigua Yugoslavia, que terminó hace más de dos décadas. El temor es que, una vez finalizada la guerra, las armas utilizadas en Ucrania acaben siendo traficadas a Europa o a conflictos activos en otras partes del mundo un par de años después".