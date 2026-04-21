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El organismo regulador de internet de anunció este miércoles que envió notificaciones legales a varias plataformas de juegos en línea, como Roblox y Minecraft, al señalar su preocupación por la presencia de "adultos depredadores" que ponen en peligro a los niños.

La Comisión de Seguridad en Línea () exige a los gigantes tecnológicos que expliquen las medidas adoptadas para eliminar los comportamientos peligrosos, so pena de una multa.

Australia está a la vanguardia de los esfuerzos globales para proteger a los menores de los daños en línea, tras promulgar el año pasado leyes que prohíben a los adolescentes menores de 16 años el uso de las redes sociales.

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La directora de eSafety, Julie Inman Grant, dijo que las investigaciones han demostrado que la gran mayoría de los niños australianos consume algún tipo de juego en línea.

"Los adultos depredadores saben esto y se dirigen a los niños mediante el 'grooming' (manipulación en línea) o la incorporación de narrativas terroristas y extremistas violentas en el juego", dijo.

Las plataformas de juegos en línea Roblox, Minecraft, Fortnite y Steam deberán demostrar cómo identifican y eliminan los daños en línea, señaló Inman Grant.

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"Hemos visto numerosos reportes en los medios sobre captación de menores que ocurre en estas cuatro plataformas, así como juegos con temática terrorista y de extremismo violento", dijo.

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desa/rmlgv

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