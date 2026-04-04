Una potente tormenta con vientos con fuerza de vendaval e inundaciones dejó un hombre muerto en Grecia y provocó que el cielo se tiñera de un rojo intenso sobre la isla de Creta, en un fenómeno asociado a la presencia de polvo sahariano.

Un episodio similar ya se había registrado días antes en Australia, cuando la llegada del ciclón tropical Narelle a la costa occidental provocó escenas inusuales en Shark Bay, donde el cielo también adquirió un tono rojizo debido a una tormenta de polvo impulsada por el propio sistema meteorológico.

Estos fenómenos pueden originarse por la combinación de vientos intensos que levantan partículas de polvo ricas en hierro o arena desértica, así como por condiciones de sequedad y nubosidad que modifican la forma en que la luz solar se dispersa en la atmósfera, intensificando los tonos rojizos.

Polvo del Sahara cubre la isla de Creta, en Grecia, pintándola de rojo. FOTO: GIROGOS GKRATSOS. AP

Tormentas, inundaciones y un cielo rojo en Grecia

El cielo sobre Creta adquirió tonalidades rojizas poco habituales, en una escena que evocó imágenes apocalípticas, debido a la combinación de fuertes ráfagas de viento y temporales con la presencia de polvo proveniente del Sahara.

Pero más allá de las imágenes, la tormenta también dejó una víctima mortal. En la Grecia continental, reportes de medios locales señalaron que un hombre de 55 años perdió la vida tras quedar atrapado bajo un automóvil que fue arrastrado por una repentina crecida de agua en Nea Makri, localidad ubicada a unos 25 kilómetros al noreste de Atenas.

El funcionario del Departamento de Bomberos Yiannis Tsingas declaró a la radio estatal que los camiones de bomberos atendieron unas 500 llamadas de auxilio, entre ellas para cortar árboles caídos, sacar agua de viviendas inundadas y rescatar a 33 personas atrapadas por las aguas.

Ciudad de Heraclión, Grecia, cubierta de polvo rojo procedente de África. Nikos Chalkiadakis / EFE

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Los efectos del temporal también provocaron apagones en distintos suburbios de la capital griega, mientras que en el centro el tránsito colapsó por la caída de árboles y vehículos inmovilizados por las inundaciones.

En varias islas del mar Egeo, las precipitaciones convirtieron calles en corrientes de agua, situación agravada por el fuerte oleaje en zonas costeras. En Paros, algunos vehículos fueron arrastrados por la corriente y un puente pequeño colapsó, lo que llevó a las autoridades locales a suspender las clases el jueves.

Ciclón Narelle pinta de rojo el cielo y causa afectaciones en Australia Occidental

El paso del ciclón tropical Narelle generó un fenómeno poco común en Shark Bay, donde el cielo adoptó un marcado color rojizo como consecuencia de una tormenta de polvo provocada por el propio sistema climático.

El ciclón Narelle tiñó de rojo el cielo en Shark Bay tras levantar polvo del interior australiano. Foto: EFE.

El fenómeno se registró el pasado viernes en la localidad de Denham, cuando fuertes ráfagas de viento levantaron grandes cantidades de polvo procedente del interior árido.

Según la Oficina de Meteorología de Australia, la explicación radica en la presencia de suelos con alto contenido de hierro en el noroeste del país, junto con la sequedad del terreno y los vientos intensos asociados al ciclón.

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El meteorólogo Angus Hines señaló en declaraciones a la cadena pública ABC que "es una parte del país muy roja, con ese tono oxidado", por lo que "ese color es levantado por los fuertes vientos".

El episodio, que se prolongó durante varias horas, también afectó a los habitantes, quienes reportaron molestias por el polvo en la garganta y los ojos, aunque no hubo personas lesionadas.

Aunque Shark Bay evitó los impactos más severos, el ciclón sí provocó daños en otras zonas del noroeste de Australia Occidental, incluidos techos arrancados en Exmouth y afectaciones a propiedades rurales y cultivos.

Ciudad de Heraclión, Grecia, cubierta de polvo rojo procedente de África. Nikos Chalkiadakis / EFE

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Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando el sistema debilitado, por posibles lluvias y rachas de viento en el interior del estado.

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