La productora israelí, Dana Eden, conocida por el thriller ganador del Emmy “Teherán”, murió de forma repentina en Grecia, reportó el lunes la radiodifusora pública israelí KAN. Tenía 52 años.

Eden fue hallada sin vida en un hotel de Atenas, indicó un funcionario de la policía griega, quien añadió que los primeros indicios sugieren que se trató de un suicidio y que no hay señales de violencia.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que la policía griega no hace comentarios públicos en estos casos.

KAN señaló que Eden estaba en Grecia para el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa serie.

“Dana estaba entre las figuras líderes de la industria televisiva de Israel y desempeñó un papel central en la creación de algunas de las producciones más destacadas", afirmó la radiodifusora en un comunicado. No se revelaron más detalles de la muerte.

“Su trabajo, su dedicación inquebrantable y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel. KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, agregó.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la productora de Eden, Donna and Shula Productions, intentó disipar las versiones de que la productora había sido asesinada.

“Los rumores de una muerte criminal o motivada por razones nacionales son falsos e infundados”, resaltó la empresa. “Este es un momento de enorme dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”.

“Teherán”, que se estrenó en Israel y en Apple TV en 2020, cuenta la historia de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de infiltrarse mediante hackeo y desactivar el reactor nuclear iraní para que el ejército israelí pueda perpetrar un ataque aéreo. La serie fue nombrada mejor serie dramática en los 49nos Premios Emmy Internacionales en noviembre de 2021.

Eden comenzó a trabajar en la producción televisiva en Israel en la década de 1990, participando en programas como la comedia “Yom Haem” y el drama criminal “Magpie”, antes de alcanzar el éxito internacional con “Teherán”.

En 2018, su programa “Saving the Wildlife” ganó el premio a Mejor Revista de Televisión para Niños y Jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel.

