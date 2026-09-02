Ginebra. La Policía del cantón de Argovia (norte de Suiza) confirmó este miércoles que el autor del tiroteo del pasado domingo en una fiesta de música electrónica en esa región se ha entregado a las autoridades.

Además, señaló que el hombre, de 43 años y de nacionalidad suiza, actuó solo en el crimen, en el que murió una mujer de 22 años y otros cinco jóvenes resultaron heridos, y efectuó más de cuarenta disparos con un fusil de asalto, reveló el comandante de la Policía cantonal, Michel Leupold.

La hipótesis que los investigadores manejan es la de un tiroteo indiscriminado, dijo en una rueda de prensa en la que se hizo una reconstrucción de los hechos y se abordaron detalles del perfil del autor, quien en los primeros interrogatorios se ha negado a declarar sobre los hechos, pero ha reconocido que "se encontraba mal desde hace un tiempo".

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"A día de hoy no existe ningún indicio de la participación de otras personas. Por tanto, con un alto grado de certeza, partimos de que el tiroteo fue obra de una sola persona, un autor individual. No tenemos ningún indicio de cómplices o personas que le hayan ayudado", sostuvo el jefe del operativo, el capitán Matthias Schildknecht.

Entre las pistas que se evaluarán figura la de una posible enfermedad psíquica para explicar el ataque.

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El posible autor de los hechos residía en el cantón de Jura, que también se encuentra en el norte de Suiza, y no tiene antecedentes migratorios ni judiciales, salvo algunas infracciones a las normas de tránsito.

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La Policía también indicó que las tres armas que se encontraron en su vehículo (de las que utilizó dos en el tiroteo) estaban registradas a su nombre.

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Con ellas salió la madrugada de este domingo del aparcamiento del hipódromo donde se realizaba la fiesta rave y desde la entrada disparó varias ráfagas con el fusil de asalto, cambiando varias veces de dirección con la aparente intención de causar el mayor daño posible.

Eran alrededor de las 02:30 de la madrugada y la fiesta estaba llegando a su fin, de modo que solo quedaban unas cien personas dentro del recinto.

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Luego de actuar allí, el hombre caminó nuevamente en dirección al aparcamiento y con una pistola disparó hacia un vehículo.

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