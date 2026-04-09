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Miami.- Los astronautas de de la NASA comenzarán este jueves los preparativos para la reentrada en la Tierra y el amerizaje programados para el viernes, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.

Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- iniciaron el noveno día de misión bajo el sonido de "Lonesome Drifter", el tema de Charley Crockett que la NASA eligió para despertarlos este jueves.

La jornada también prevé una maniobra de corrección en la trayectoria de retorno, la segunda desde que sobrevolaron la Luna el pasado lunes y pusieron rumbo a la Tierra.

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La reentrada y amerizaje en nuestro planeta tendrán lugar el viernes. Los astronautas caerán en el océano Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 GMT del sábado), donde serán evaluados por médicos y recogidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Ese hito marcará el final de 10 días de misión espacial, que comenzó con el lanzamiento el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida), y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

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Captura de pantalla de una retransmisión en directo de la NASA muestra a la nave espacial Orión acercándose a la Luna. Foto: NASA
Captura de pantalla de una retransmisión en directo de la NASA muestra a la nave espacial Orión acercándose a la Luna. Foto: NASA

Orión será una bola de fuego; así será el regreso de Artemis a la Tierra

La nave Orión se encuentra a menos de 240.000 kilómetros (147.000 millas) de la Tierra, hacia donde se dirige a unos 4.450 kilómetros por hora (2.764 millas por hora).

De cara a la entrada en la atmósfera terrestre, que comienza con el desacople de la cápsula del módulo Orión 42 minutos antes del amerizaje, los astronautas estudiarán los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversarán con el equipo de control de vuelo, según la NASA.

Además, prepararán la cabina para ese momento e instalarán sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto.

Para preparar la cabina, los equipos optaron por prescindir de la demostración de despliegue de blindaje prevista inicialmente, informó la NASA.

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Se observa la Tierra desde la nave espacial Orion de la NASA mientras orbita alrededor del planeta durante el vuelo de Artemis II. Foto: AP
Se observa la Tierra desde la nave espacial Orion de la NASA mientras orbita alrededor del planeta durante el vuelo de Artemis II. Foto: AP

La cápsula de la tripulación se convertirá en una bola de fuego cuando ingrese a la atmósfera de nuestro planeta y enfrentará temperaturas superiores a 2 mil 500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.

Será uno de los momentos más delicados de la misión, con los astronautas acercándose a la Tierra a una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo (34.965 pies por segundo).

Su escudo térmico -compuesto por una base de titanio- será el responsable de proteger a la tripulación de estas temperaturas.

La NASA hizo ajustes en esta pieza después de que en Artemis I, una misión no tripulada que sobrevoló en 2022 la Luna, el escudo sufriera una erosión inesperada durante la reentrada.

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