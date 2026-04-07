Más Información

Sheinbaum acusa outsourcing en algunas ONG

Sheinbaum acusa outsourcing en algunas ONG

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los cuartos de final HOY martes 7 de abril

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los cuartos de final HOY martes 7 de abril

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Senado recibe propuesta para ratificar a Roberto Velasco como canciller; inicia reunión privada con la Jucopo

Senado recibe propuesta para ratificar a Roberto Velasco como canciller; inicia reunión privada con la Jucopo

"Enfermeras comían mientras manipulaban jeringas"; testimonio exhibe negligencia en clínica de sueros vitaminados en Sonora

"Enfermeras comían mientras manipulaban jeringas"; testimonio exhibe negligencia en clínica de sueros vitaminados en Sonora

Sheinbaum acusa que comité de la ONU busca criticar al gobierno de México; rechaza crímenes de lesa humanidad

Sheinbaum acusa que comité de la ONU busca criticar al gobierno de México; rechaza crímenes de lesa humanidad

Llegan con el sueño de ser consejeros electorales

Llegan con el sueño de ser consejeros electorales

Alberto del Río es detenido por presuntamente agredir a su esposa

Alberto del Río es detenido por presuntamente agredir a su esposa

Médico ligado a sueros vitaminados en Sonora es identificado; permanece prófugo con 6 muertes en el caso

Médico ligado a sueros vitaminados en Sonora es identificado; permanece prófugo con 6 muertes en el caso

Miami. Los astronautas de la misión de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la , donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orion en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

"Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa", informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tras Semana Santa, estos serán los siguientes puentes vacacionales antes de que termine el año escolar, según la SEP . Foto: IA

SEP confirma los próximos puentes vacacionales tras Semana Santa: estos serán los días sin clases en mayo

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

¿El descuento del 50 % en el pasaporte mexicano aplica en todo México? Atento a este detalle

Canadá/ iStock/ Gabriel Shakour.

¡Vacantes laborales en Canadá! Québec busca trabajadores mexicanos para el sector de la construcción

El programa TSA PreCheck está diseñado para agilizar las filas en los filtros de seguridad de los aeropuertos. Foto: iStock

¿Cuál te conviene más? Las verdaderas diferencias entre TSA PreCheck, Global Entry, NEXUS y SENTRI

Visa americana. Foto: ChatGPT

¿Quieres que te aprueben la visa americana de turista? Estos pasos aumentan tus posibilidades

NASA confirma que Artemis II perderá comunicación durante 40 minutos en su paso por la cara oculta de la Luna. Foto: AFP/EFE

NASA confirma que Artemis II perderá comunicación durante 40 minutos en su paso por la cara oculta de la Luna