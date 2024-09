El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que "el mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza", y afirmó que "estamos ante una nueva era oscura de la humanidad".

En su sexto discurso ante la ONU, indicó que "hoy el mundo libre, ya no es libre, esto no es una exageración. Tenemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días".

"Las nuevas amenazas de guerra continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igual ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada, pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo", afirmó.

El mandatario salvadoreño aseguró que "en algunas ciudades del llamado primer mundo las tiendas necesitan asegurar a sus productos detrás de puertas de vidrios con llaves para evitar robos" y "en otras ciudades las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, las pandillas, del crimen organizado y de las drogas".

"No puedes reclamar el título de mundo libre si, ni siquiera, tu gente es libre para caminar por las calles sin temor de ser acosadas, robadas o asesinadas", señaló.

Dijo que el mundo está "siendo testigo real de la erosión de la libertad de expresión" y que "hace apenas una década occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar".

"Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad", aseguró.

"Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia porque hemos pasados por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación, una por una, y estamos viendo esas mismas etapas, una vez más, pero esta vez a escala global", apuntó Bukele.

"No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugió ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza", agregó.

Bukele aseguró que "mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro, mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista".

Además, indicó que "en El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas".

"Algunos dicen que hemos encarcelados miles pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados", añadió.

Y agregó: "tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde par construir una arca y cambiar la tormenta"

Boric en la ONU: "Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Israel"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instó este martes durante su intervención en la 79° Asamblea General de la ONU a "rebelarse contra el doble estándar en materia de derechos humanos" y llamó a cuestionar tanto "el terrorismo de Hamas" como "la conducta genocida de Israel".

"Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas o la masacre y conducta genocida del Israel de Natanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad", dijo el gobernante.

Boric, que es un reconocido defensor de la causa palestina y en la víspera se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas, también pidió un alto al fuego en Gaza, la liberación inmediata de los israelíes secuestrados por Hamás y avanzar en la solución de dos los Estados.

En su tercer discurso ante las Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario cargó asimismo contra la "flagrante trasgresión del derecho internacional" que representa la invasión de Rusia a Ucrania y criticó tanto las sanciones de Estados Unidos a Venezuela como al Gobierno chavismo, el que calificó de "dictadura".

"Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o el presidente de turno que lo vulnere", agregó.

Boric reconoció también su preocupación por la pérdida de la confianza de los ciudadanos en la democracia y "la emergencia de liderazgos autoritarios que persiguen o insultan a quienes discrepan".

Al igual que otros líderes mundiales, el gobernante chileno pidió reformar el sistema de Naciones Unidas porque, dijo, "el mundo de 2024 no es el de 1945" y "las instituciones que no logran adaptarse a su época corren el riesgo de derrumbarse".

"Propongo que nos pongamos un plazo para la reforma y para que cuando la ONU cumpla 80 años lo haga con un consejo de seguridad acorde al curso de los tiempos actuales, del que sea parte Brasil desde América latina, la india y al menos un país de África. No hay nada que lo impida, salvo nuestras propias voluntades", añadió.

